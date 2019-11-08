Аеропорт став кінцевою точкою подорожі конотопчанина Часу завжди стає шкода, зокрема тоді, коли розумієш, що витратив його нераціонально. Особливо це стосується деяких батьків, які повинні виплачувати аліменти, але щомісячно ігнорують виконання свого обов’язку.

Мешканець Конотопського району сам став причиною своїх негараздів. Чоловік тривалий час не підтримував фінансово свою доньку, тому не дивно, що борг перед дитиною сягнув 25 тисяч гривень. Сума несплачених аліментів дозволила фахівцям юстиції Сумщини застосувати до батька заходи обмежувального характеру, серед яких була заборона на виїзд за межі країни. Нехтуючи санкціями, боржник все ж таки попрямував в аеропорт, де отримав відмову у вильоті. Неодноразово пошкодувавши, що вчасно не перераховував гроші дівчинці, яка їх постійно потребувала, чоловік повернувся додому виправляти помилки.

Так, завдяки закону #ЧужихДітейНеБуває маленька Ксенія не залишилася без належних їй коштів – батько повернув борг у повному обсязі та сплатив понад 3 тисячі гривень штрафу, які також були перераховані на користь дитини.

До речі, загалом на Сумщині з початку 2019 року на користь малечі було стягнуто понад 140 мільйонів гривень аліментів, з них на Конотопщині – більше 7 мільйонів гривень.