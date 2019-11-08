У Сумах працюють унікальні консультанти – сімейні радники В обласному центрі Сумщини вже декілька місяців поспіль працює ініціатива Міністерства юстиції України «Сімейні радники», яка спрямована на налагодження взаєморозуміння у родинах, удосконалення форм і методів надання громадянам правової допомоги.

Волонтери, які приймають сумчан, котрі опинились у скрутних життєвих ситуаціях, надають відвідувачам психологічну підтримку, а у разі потреби й правові консультації. Сімейні радники – це унікальні консультанти, які допомагають поза межами бюрократичних кабінетів; це своєрідний «ліфт» між державою та порушеними правами людини.

Наразі сімейні радники Сумщини приймають кожного, хто зіштовхнувся з непорозумінням у родині або зазнав домашнього насильства. Спілкування з громадянами відбувається щовівторка та щочетверга з 09:00 до 12:00 за адресою: м. Суми, майдан Незалежності, 8.

Також свої питання можна залишати на сторінці «Сімейних радників Сумщини» у соціальній мережі Фейсбук – https://www.facebook.com/groups/665575643918718/