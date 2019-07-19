Уряд сприятиме стабільності проходження опалювального сезону 28 жовтня АМУ звернулася до Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука з проханням скасувати постанову №560, якою встановили заздалегідь “не підйомні” граничні тарифи на послугу з постачання теплової енергії та гарячого водопостачання.

Забезпечити стале проходження опалювального сезону є ключовим завданням Уряду. Саме тому, щоб усунути загрозу відключення міст від газу, ухвалено рішення про скасування необґрунтованих економічних ставок тарифів, які були встановлені наприкінці червня 2019 року попереднім урядом. У випадку її реалізації ряд міст опинились би перед загрозою відключення опалення та гарячого водопостачання через неможливість покриття собівартості їх послуг.

«Для абсолютної більшості міст такі видатки є непосильними, а впровадження таких змін призведе до повного припинення надання послуг з постачання теплової енергії та гарячої води населенню», - зауважив виконавчий директор Асоціації України Олександр Слобожан, який представляв інтереси органів місцевого самоврядування на засіданні Уряду.

Окрім того, запропоновані постановою рішення прямо порушують ст. 142 Конституції України, яка передбачає обов’язок держави забезпечити компенсацію витрат органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, а також вимоги частини першої статті 15 Закону України «Про ціни та ціноутворення», відповідно до якої Кабінет Міністрів України при встановленні державних регульованих цін на товари в розмірі, нижчому від економічно обґрунтованого розміру, зобов’язаний відшкодувати різницю між такими розмірами за рахунок коштів державного бюджету.

Асоціація міст України вітає таке рішення Уряду та дякує Прем’єр-міністру України О.Гончаруку, Міністру енергетики та захисту довкілля України О.Оржелю та першому заступнику Міністра розвитку громад та територій України Д.Живицькому. Адже реалізація постанови несла загрозу припинення діяльності підприємств комунальної теплоенергетики і, відповідно, надання послуг з постачання теплової енергії та гарячої води жителям громад.

Нагадуємо, Асоціація міст України виступала категорично проти прийняття цієї постанови, адже її реалізація могла призвести до додаткових витрат місцевих бюджетів за час опалювального сезону 2019/2020 року у 7 млрд грн.

За матеріалами сайту Асоціації міст України