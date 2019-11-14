Що чекає суб’єктів декларування в 2020 році Головне територіальне управління юстиції у Сумській області повідомляє, що до Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) внесено зміни, які запрацюють з 01 січня 2020 року.

Внесеними змінами розширено перелік інформації, що зазначається в декларації відповідно до статі 46 Закону. Відтак, в декларації мають зазначатись відомості про унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі суб’єкта декларування та членів його сім’ї; банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у суб’єкта декларування або членів його сім’ї відкриті рахунки (незалежно від типу рахунку, а також рахунки, відкриті третіми особами на ім’я суб’єкта декларування або членів його сім’ї) або зберігаються кошти, інше майно; нематеріальні активи, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї, у тому числі об’єкти інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті криптовалюти та ін.

Зміни також торкнулись того, що в декларації мають відображатись отримані, а не нараховані доходи суб’єкта декларування або членів його сім’ї.

Дані про об’єкт декларування, що перебував у володінні або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї, зазначаються в декларації, якщо такий об’єкт перебував у володінні або користуванні станом на останній день звітного періоду або протягом не менше половини днів протягом звітного періоду.

Разом з цим, статтю 46 Закону доповнено приміткою, відповідно до якої у цілях цього Закону членами сім’ї суб’єкта декларування, які не є його подружжям або дітьми, вважаються особи, що спільно проживали із суб’єктом декларування станом на останній день звітного періоду або сукупно протягом не менше 183 днів протягом року, що передує року подання декларації.

З нового року запрацюють і нові правила подання повідомлення про суттєві зміни майнового стану - у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку. При цьому, вказані повідомлення мають подаватись суб’єктами декларування, які є службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, відповідно до статті 50 цього Закону.

Принагідно нагадаємо про персональну відповідальність за неподання, несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або за подання у ній завідомо недостовірних відомостей.