Життя без родинних турбот коштувало сумчанину майже 200 тисяч гривень Життя складається з моментів, котрі наповнюють його, як приємними, так і гіркими спогадами. Подібна статистика залежить від багатьох факторів, але у випадку малечі, вона значною мірою формується батьками.

Зміни у житті дорослих не пішли на користь Поліні, оскільки після розлучення батьків знизився рівень її добробуту. Причиною тому стало багаторічне небажання тата підтримувати фінансово свою доньку. Майже 110 тисяч гривень необхідно було повертати у родину, але добровільно чоловік цього робити не хотів, це й стало початком для виховання батька заходами примусу передбаченими ініційованим Міністерством юстиції законом.

Фахівці юстиції Сумщини, які завжди гостро реагували на прояви безвідповідальності під час виховання малечі, не залишили боржника без відповідних незручностей й цього разу. Арештувавши банківські рахунки, а також, наклавши заборону на користування деякими правами, юристи нарешті мали змогу спостерігати позитивні зміни у поведінці чоловіка. Останнім було погашено у повному обсязі борг, сплачено майже 55 тисяч гривень штрафу, а також 11 тисяч гривень виконавчого збору.