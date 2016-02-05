Режим тиші: сумські онлайн-медіа не цікавляться розведенням військ на Донбасі Новини щодо перебігу військового конфлікту на сході України займають лише 1,47% від усієї кількості новин онлайн-ЗМІ Сумщини. А тема розведення військ взагалі не цікавить місцеві медіа.

Такими є результати моніторингу Інститутом масової інформації сумських онлайн-медіа на предмет висвітлення Операції об’єднаних сил (ООС), зокрема щодо новин з лінії розмежування та з непідконтрольних Україні районів, висвітлення ситуації у прифронтових населених пунктах, спроб урегулювання конфлікту та розведення військ. Моніторингом було охоплено п’ять найбільших за аудиторією сумських сайтів – Данкор онлайн, 0542.ua, Сумські дебати, Sumy.Today таThe Sumy Post з 4 по 8 листопада.

Загалом за тиждень моніторингу вказані медіа опублікували 815 новин, і лише 12 з них прямо чи опосередковано стосувалися теми ООС.

Причому ця ситуація є характерною для усіх сумських онлайн-медіа. Відносно частіше писали про військовий конфлікт та ветеранів Сумські дебати і Sumy.Today (по 2,1% від усіх новин). Найменше про це згадували 0542.ua та The Sumy Post (0,8% і 0,7% відповідно).

Звичайно, Сумщина розташована не безпосередньо поряд із зоною бойових дій. Проте тема є важливою для кожного жителя України, і ЗМІ інших областей приділяють конфлікту на сході значно більше уваги. Наприклад, в сусідній Чернігівщині онлайн-медіа пишуть про ООС у 4% новин, а на Львівщині – більше, ніж у 6%.

Майже усі новини, пов’язані з військовим конфліктом, стосуються його учасників: як загиблих ветеранів війни, так і тих, які беруть у ній участь зараз. Практично всі провідні сумські сайти висвітлили вшанування пам’яті сумського «кіборга», Героя України Сергія Табали. Хоча зробили це по-різному.

Якщо Данкор онлайн і Sumy.Today розмістили нейтральні інформаційні матеріали – «В Сумах почтили Сергея Табалу», «У Сумах вшанували пам’ять Героя України Сергія Табали», то 0542.ua і Сумські дебати розмістили відверто «джинсові» матеріали, акцентуючи на участі у заході Сумського міського голови: «Міський голова вшанував пам'ять Героя України Сергія Табали», «Олександр Лисенко: Сергій Табала був сином не лише своїх батьків, а й міста та всієї України».

Цікаво, що, судячи із адреси новини, Сумські дебати спочатку розмістили новину з нейтральним заголовком, згодом винісши туди цитату Олександра Лисенка: http://debaty.sumy.ua/news/society/u-sumah-vshanuvali-pam-yat-sergiya-tabali-foto – «У Сумах вшанували пам’ять Сергія Табали (фото)».

Три сумських медіа (Сумські дебати, Sumy.Today і The Sumy Post) розмістили практично ідентичні матеріали про виділення АТОвцю коштів на придбання житла, передрукувавши інформацію із сайту Сумської міськради: «У Сумах ще один АТОвець отримає гроші на житло», «У Сумах іще одному АТОвцю призначено грошову компенсацію на житло», «У Сумах ще одному АТОвцю призначили грошову компенсацію на житло».

Схожа ситуація і з новиною про нагородження роменських рятувальників за участь у відновлювальних роботах на території Мар’їнки і Красногорівки. Сайти Данкор онлайн і Сумські дебати опублікували текст прес-релізу ДСНС, а Sumy.Today додав до тексту цитату представника керівництва рятувальників: «Роменских спасателей наградили за восстановление Донбасса», «Роменських рятувальників нагородили за відновлення Донбасу», «Роменських рятувальників нагородили за відновлення Донбасу».

Сумські дебати розмістили ще дві новини, які стосуються теми конфлікту на сході України – про ініціативу шосткинських нацгвардійців щодо збирання речей для жителів Донбасу та пропозицію жителя Шостки щодо розміщення у своєму будинку сім’ї внутрішньо переміщених осіб: «Жителів Сумщини просять долучитися до благодійної акції нацгвардійців», «Житель Шостки пропонує переселенцям безкоштовне проживання».

А от активно обговорюваній у суспільстві темі відведення українських військ в зоні ОСС сумські медіа не приділили жодної уваги. При тому, що на період моніторингу припадала підготовка до розведення військ в районі Петровського.

Олексій Захарченко, регіональний представник ІМІ у Сумській області

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