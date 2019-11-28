Боржники Сумщини сплатили своїм дітям 158 мільйонів гривень аліментів

Мешканець Охтирського району не бажав знаходити спільну мову з колишньою дружиною та витрачати гроші на утримання власного сина. Щомісячні 600 гривень батьку краще було залишити у себе, ніж віддати дитині. Фахівці юстиції Сумщини відреагували на дану ситуацію винесеними постановами, що обмежили неплатника у правах та у можливості вільно розпоряджатися коштами й майном. Проаналізувавши ситуацію, чоловік вирішив, що вчасно сплачувати аліментів йому буде значно простіше, ніж терпіти правові утиски, тому сплатив борг у розмірі 9 тисяч гривень у повному обсязі.
Таку ж позицію обрав й житель Путивльщини, коли за дитячі борги його позбавили права виїзду за межі країни. Бажання подорожувати пробудило у чоловіка спогади про батьківський обв’язок та змусило сплати понад 13 тисяч гривень аліментних коштів.
Перебування в Єдиному реєстрі боржників не залишило і краплини байдужості у глухівчанина, який також там опинився через небажання сплачувати аліменти. 8 тисяч гривень батько Іван повернув своєму сину, але лише після того, як правники застосували правові санкції, передбачені ініціативою Мін’юсту.
За 10-тисячний борг перед родиною не залишився без покарання й мешканець Тростянецького району. В ході виконавчого провадження чоловік через порушення економічних прав дитини сам позбувся деяких свобод. Завдяки тому, що юристи надали можливість батьку відчути себе на місці родини, громадянин сплатив заборгованість у повному обсязі.
Загалом на Сумщині, з початку 2019 року, було стягнуто аліментів на 158 мільйонів гривень.
Життя складається з моментів, котрі наповнюють його, як приємними, так і гіркими спогадами. Подібна статистика залежить від багатьох факторів, але...
Дитина потребує постійної уваги та піклування, а систематичне невиконання обов’язків, пов’язаних з її вихованням, – це причина для позбавлення особи...
На Сумщині завдяки новелам ініційованого Міністерством юстиції України закону #ЧужихДітейНеБуває батьків-аліментників незалежно від їх матеріального статусу об’єднують заходи примусу законодавства,...
Розлучення стає результатом згаслих почуттів один до одного, втрати спільних поглядів на шлюб та ведення домашнього господарства. Часто, у колишнього...
з 1 липня 2019 року в Україні збільшується розмір прожиткового мінімуму на одну особу. Ініційований Міністерством юстиції України закон #ЧужихДітейНеБуває...