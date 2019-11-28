Боржники Сумщини сплатили своїм дітям 158 мільйонів гривень аліментів У деяких випадках аліменти – це єдина ланка, що об’єднує членів родини, де чоловік та дружина припинила стосунки. Добробут дитини зобов’язує батьків заплющувати очі на особисті образи та працювати однією командою.

Мешканець Охтирського району не бажав знаходити спільну мову з колишньою дружиною та витрачати гроші на утримання власного сина. Щомісячні 600 гривень батьку краще було залишити у себе, ніж віддати дитині. Фахівці юстиції Сумщини відреагували на дану ситуацію винесеними постановами, що обмежили неплатника у правах та у можливості вільно розпоряджатися коштами й майном. Проаналізувавши ситуацію, чоловік вирішив, що вчасно сплачувати аліментів йому буде значно простіше, ніж терпіти правові утиски, тому сплатив борг у розмірі 9 тисяч гривень у повному обсязі.

Таку ж позицію обрав й житель Путивльщини, коли за дитячі борги його позбавили права виїзду за межі країни. Бажання подорожувати пробудило у чоловіка спогади про батьківський обв’язок та змусило сплати понад 13 тисяч гривень аліментних коштів.

Перебування в Єдиному реєстрі боржників не залишило і краплини байдужості у глухівчанина, який також там опинився через небажання сплачувати аліменти. 8 тисяч гривень батько Іван повернув своєму сину, але лише після того, як правники застосували правові санкції, передбачені ініціативою Мін’юсту.

За 10-тисячний борг перед родиною не залишився без покарання й мешканець Тростянецького району. В ході виконавчого провадження чоловік через порушення економічних прав дитини сам позбувся деяких свобод. Завдяки тому, що юристи надали можливість батьку відчути себе на місці родини, громадянин сплатив заборгованість у повному обсязі.

Загалом на Сумщині, з початку 2019 року, було стягнуто аліментів на 158 мільйонів гривень.