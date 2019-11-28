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Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми
Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми
04.12.2019 13:31212

Необачність ціною понад 13 тисяч гривень

Кожен несе особисто відповідальність за власні вчинки.

Під час патрулювання працівник поліції з власної необережності втратив портативну радіостанцію, проте компенсувати її вартість не збирався, а згодом взагалі звільнився з правоохоронних органів. Для відшкодування матеріальної шкоди було подано позов до суду, який згодом задовольнили, тим самим зобов’язавши відповідача повернути 13 тисяч гривень.

Рішення суду та призначена ним сума коштів, за втрату державного майна, не викликала у чоловіка почуття провини через власний вчинок, тому справа опинилася у руках фахівців юстиції Сумщини. Державний виконавець розпочав примусове повернення коштів, застосовуючи при цьому заходи примусу, зокрема арешт майна та коштів. Завдяки правовим утискам громадянин все ж таки сплатив борг у повному обсязі, а в додаток ще й більше тисячі гривень виконавчого збору.

Законодавчі важелі впливу мають однакову дію на всіх суб’єктів застосування, оскільки кожен несе особисто відповідальність за власні вчинки.  

Право Примусове повернення коштів
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Астрология
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