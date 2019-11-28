НІ КАПІТУЛЯЦІЇ Яких депутатів ми обрали і як вони відстоюють наші інтереси

Вже майже півроку від тоді, як почалися акції НІ КАПІТУЛЯЦІЇ. Ці акції направлені проти прийняття т.з. формули Штайнмаєра, а саме : надання особливого статусу ОРДЛО, виплату пенсії в ОРДЛО та фінансуванню тераризму з сепаротизмом.

За цей час Україною покатились звернення від різних рівнів місцевих рад до Президента України щодо не прийняття та не втілення в життя цієї формули. Звісно це і не оминуло Сумщину. Перші та єдині які звернулись та висловили свою тверду позицію, це були депутати Сумської міської ради.

Сумська обласна рада, Конотопська міська рада, Глухівська міська рада, Роменська міська рада, Глухівська района рада та інші підтримали Президенськи наміри, та не прийняли відповідні звернення.

Тепер хочеться сказати головне, що ОРДЛО та терористів треба буде за який рахунок утримувати. За який рахунок? Так правильно за рахунок бюджету, а саме за податки, збори та мита платників податків і Сумської області в часності.

Хочеться "ПОДЯКУВАТИ" тим депутатам Сумської обласної ради, Конотопської міської ради, Глухівської міської ради, Роменської міської ради, Глухівської районої ради та інших рад, які своєю позицією підтримали фінансування ОРДЛО та ТЕРОРИСТІВ за гроші мешкаців Сумщини, та зменшили фінансування самої Сумщини, зменшили підвищення зарплат та пенсій, бо ці гроші підуть на підтримку тероризму та сепаратизму.