Робота з благоустрою населених пунктів Сумщини допомогла боржникам повернути у родини 372 тисячі гривень

Неплатоспроможний спосіб життя, відсутність майна, а також небажання виховувати свою дитину – головні причини для притягнення безвідповідальних батьків до адміністративної відповідальності. Подібний спосіб стимулювання дорослих до виплати аліментів багаторазово демонстрував свою дієвість.

Мешканець Недригайлівського району був двічі притягнутий фахівцями юстиції Сумщини до адміністративної відповідальності, оскільки інші методи впливу чоловік ігнорував. Першого разу складений та розглянутий судом протокол про адміністративне правопорушення стосовно батька, зобов’язав його відпрацювати 240 годин суспільно корисних робіт. Проте виконання покарання громадянин, через власне небажання, так і не розпочав, тому правники притягнули неплатника до відповідальності вдруге. Цього разу чоловік відбув 3 доби арешту та після закінчення строку покарання одразу взявся за роботу. Відпрацьовані години дали змогу повернути сину Руслану понад 2 тисячі гривень та змінити відношення батька до сплати аліментів.

Кролевчанину також присудили суспільно корисні роботи та ще й 2 рази. Відпрацювавши перші 120 годин, батько повернув до родинного бюджету понад 2 тисячі гривень, але сподівань правників чоловік не виправдав, оскільки не продовжив сплачувати аліменти самостійно. Через таке положення справ, боржника було повторно притягнуто до адміністративної відповідальності та присуджено вже 240 годин суспільно корисних робіт. Наразі чоловік працює на користь громади та робить аналіз попередніх помилок, сплачуючи аліменти дитині.

Завдяки боргам та небажанню бути батьком для своїх дітей, Білопільський район отримав працівника з виконання робіт по благоустрою населеного пункту. Суд змусив чоловіка, який тривалий час ніде не працював, піклуватися про малечу. Кошти у розмірі понад 4 тисячі гривень, за відпрацьовані трудові будні, було перераховано родині неплатника.

До речі, з початку 2019 року, шляхом відпрацювання боржниками суспільно корисних робіт було повернуто 372 тисячі гривень аліментів.