Блоги

Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми
Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми
13.12.2019 12:25223

Сплата сумчанином 48 тисяч гривень боргу була простимульована правовими санкціями

Сумчанин Дмитро зловживав терпінням своєї родини. Колишня дружина та дочка Анастасія потребували допомоги чоловіка, але він зосередив увагу на більш важливих для нього речах.

Неправильний розподіл пріоритетів утворив аліментну заборгованість, яка сягнула понад 36 тисяч гривень. Латати «дірки» у родинному бюджеті неплатнику довелося під наглядом фахівців юстиції. Правники взяли під контроль майно, кошти та права громадянина, чим унеможливили вільне користування ними. Зокрема, державні виконавці обмежили боржника у праві виїзду за кордон. Чоловіку, звісно, це не сподобалось, оскільки він найближчим часом збирався вирушити до іншої країни.

Так намагання юристів дали свої результати. Батьком було погашено у повному обсязі борг, а також сплачено майже 4 тисячі гривень  виконавчого збору та понад 7 тисяч гривень штрафу, які також було перераховано доньці.

Право Аліменти
view counter

По тематике

Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми
Боржники Сумщини сплатили своїм дітям 158 мільйонів гривень аліментів

У деяких випадках аліменти – це єдина ланка, що об’єднує членів родини, де чоловік та дружина припинила стосунки. Добробут дитини...

Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми 29.11.2019 10:21
Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми
Життя без родинних турбот коштувало сумчанину майже 200 тисяч гривень

Життя складається з моментів, котрі наповнюють його, як приємними, так і гіркими спогадами. Подібна статистика залежить від багатьох факторів, але...

Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми 26.11.2019 10:45
Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Багатодітна мати навіть після позбавлення батьківських прав продовжувала нехтувати дітьми

Дитина потребує постійної уваги та піклування, а систематичне невиконання обов’язків, пов’язаних з її вихованням, – це причина для позбавлення особи...

Головне територіальне управління юстиції у Сумській області 21.08.2019 09:21
Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Від пенсіонера до підприємця: на Сумщині аліментники поспішають гасити борги

На Сумщині завдяки новелам ініційованого Міністерством юстиції України закону #ЧужихДітейНеБуває батьків-аліментників незалежно від їх матеріального статусу об’єднують заходи примусу законодавства,...

Головне територіальне управління юстиції у Сумській області 02.07.2019 11:06
Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Невиховання дитини як привід для поповнення списку дошки ганьби

Розлучення стає результатом згаслих почуттів один до одного, втрати спільних поглядів на шлюб та ведення домашнього господарства. Часто, у колишнього...

Головне територіальне управління юстиції у Сумській області 01.07.2019 13:22
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.