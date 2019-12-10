Сплата сумчанином 48 тисяч гривень боргу була простимульована правовими санкціями Сумчанин Дмитро зловживав терпінням своєї родини. Колишня дружина та дочка Анастасія потребували допомоги чоловіка, але він зосередив увагу на більш важливих для нього речах.

Неправильний розподіл пріоритетів утворив аліментну заборгованість, яка сягнула понад 36 тисяч гривень. Латати «дірки» у родинному бюджеті неплатнику довелося під наглядом фахівців юстиції. Правники взяли під контроль майно, кошти та права громадянина, чим унеможливили вільне користування ними. Зокрема, державні виконавці обмежили боржника у праві виїзду за кордон. Чоловіку, звісно, це не сподобалось, оскільки він найближчим часом збирався вирушити до іншої країни.

Так намагання юристів дали свої результати. Батьком було погашено у повному обсязі борг, а також сплачено майже 4 тисячі гривень виконавчого збору та понад 7 тисяч гривень штрафу, які також було перераховано доньці.