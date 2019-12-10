Сплата сумчанином 48 тисяч гривень боргу була простимульована правовими санкціями

Неправильний розподіл пріоритетів утворив аліментну заборгованість, яка сягнула понад 36 тисяч гривень. Латати «дірки» у родинному бюджеті неплатнику довелося під наглядом фахівців юстиції. Правники взяли під контроль майно, кошти та права громадянина, чим унеможливили вільне користування ними. Зокрема, державні виконавці обмежили боржника у праві виїзду за кордон. Чоловіку, звісно, це не сподобалось, оскільки він найближчим часом збирався вирушити до іншої країни.
Так намагання юристів дали свої результати. Батьком було погашено у повному обсязі борг, а також сплачено майже 4 тисячі гривень виконавчого збору та понад 7 тисяч гривень штрафу, які також було перераховано доньці.
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