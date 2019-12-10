Суми – з новим брендом і логотипом. Що написали про це сумські онлайн-медіа? Частина сумських Інтернет-ЗМІ показали доволі професійний підхід до висвітлення такої контраверсійної теми, як представлення нового бренду і логотипу міста Суми. Утім, інша частина медіа продемонструвала байдуже ставлення, обмежившись сухим інформуванням і розміщенням замовних матеріалів від міської ради.

14 грудня Суми отримало одразу дві надважливих для обласного центру концептуальні речі – Стратегію розвитку міста до 2030 року і логотип міста (разом із брендбуком). Презентовані обидві концепції були досить помпезно, у найбільшому театрі Сум і за участі керівництва міста. І хоча анонсувався захід як громадські слухання з розгляду проекту Стратегії, за форматом це була, скоріше, святкова презентація.

Особлива увага сумчан була прикута саме до бренду міста Суми. Це і не дивно: рівно три роки тому сумська міська влада вже робила спробу створити логотип міста Суми. Тоді було оголошено конкурс для усіх бажаючих, і вибір серед пропозицій проводився онлайн-голосуванням на сайті міськради. Динаміка набирання претендентами голосів під час голосування викликала у багатьох сумчан сумніви щодо «накрутки», і логотип-переможець одразу викликав хвилю неприйняття. Малюнок автора з Івано-Франківської області «Місто, як квітка» сумчани охрестили «фіолетовими лаптями» і, під тиском громадськості, міська рада змушена була відмінити результати конкурсу (хоча нагороду у 15 тисяч гривень переможцю виплатили).

Цього разу міська влада Сум вирішила не оголошувати жодних конкурсів. Розробку бренду і логотипу міста було доручено ТОВ «Рекламно-виробниче об’єднання «Шоколад». Загальна вартість робіт склала більше ніж півмільйона гривень:

192 тис грн на розробку бренд-буку міста;

160 тис грн на розробку комунікаційної концепції бренду міста;

120 тис грн на розробку візуальної концепції бренду міста;

68 тис грн на розробку логотипу міста та правил його використання.

Усі ці фактори – передісторія, півмільйонне позаконкурсне замовлення – не могли на викликати підвищеного інтересу до презентованого бренду. І, навіть, якби він був найкращим у світі, це б, мабуть, усе одно не позбавило його критики.

Утім, судячи з першої реакції сумчан, бренд і лого міста явно не вийшли найкращими у світі. Лого з подвійними крапками між літерами у назві міста викликало нерозуміння, а пояснення у презентації авторів бренду, що крапки – це «щастинки», нагадали недавню рекламу за участі Олега Винника.

Новий логотип Сум викликав хвилю обговорень і «фотожаб» у соцмережах. Зокрема, користувачі зауважували, що крапками часто замінюють літери у ненормативній лексиці, а також іронізували, що двокрапки перебралися сюди з іншого логотипу – UA:Суми.

У «фотожабах» акцент робився на невирішених проблемах міста – транспортній проблемі, корупції, відсутності архітектурного планування тощо.

Як же висвітлили ситуацію з брендом і логотипом міста сумські онлайн-медіа?

Частина сайтів обмежилася сухим інформуванням про презентацію бренда і лого, а також розмістили «джинсовий» матеріал про презентацію Стратегії розвитку міста, скопійований із сайту міськради.

Так зробили 0542.ua (У Сумах презентували бренд і логотип міста, У Сумах громада погодила Стратегію розвитку міста до 2030 року), Sumy.Today (У Сумах презентували бренд і логотип міста, У Сумах громада погодила Стратегію розвитку міста до 2030 року), The Sumy Post (У Сумах презентували бренд і логотип міста, У Сумах громада погодила Стратегію розвитку міста до 2030 року).

Сумські дебати додали до ідентичної пари новин ще одну про «стікерпаки», розроблені в рамках брендування: Суми отримали власний бренд (відео), У Сумах громада погодила Стратегію розвитку міста до 2030 року, Сумчани отримали власні «стікерпаки».

ТопГород обмежився однією короткою інформацією (В Сумах представили бренд города), як і Панорама, яка попри фразу в заголовку «задоволені не усі», в тексті новини жодним словом не згадує про незадоволених (Суми отримали стратегію і бренд. Задоволені не всі).

А от Ваш Шанс розмістив дуже інформативний і збалансований матеріал, в якому розказав про передісторію, власне саму презентацію і реакцію соцмереж на нове лого: Новый логотип Сум: те же «лапти», только в профиль?.

Найбільш збалансовано та інформативно історію з презентацією нового бренду міста розповіли Данкор онлайн, RegioNews-Суми і ЦУКР. Так, Данкор онлайн, окрім новини про представлення бренду і логотипу, транслював на сайті презентацію, а також розмістив окремою новиною реакцію соцмереж на новий логотип: В Сумах проходит презентация стратегии развития и логотипа города (трансляция), В Сумах презентовали бренд и логотип города, В Сумах представили логотип города: реакция соцсетей (обновляется).

RegioNews-Суми у матеріалі про презентацію бренду розповів також і про реакцію соцмереж на нього, та розмістив окремих дві новини про антигероя опосума (частина концепції брендування), надавши слово і розробникам бренду: У Сумах презентували бренд і логотип міста, Сумчани отримали антигероя опосума, Розробники бренду Сум розповіли про своє творіння.

А відносно новий сумський сайт ЦУКР пішов іншим шляхом, надавши своїм читачам ще до презентації можливість ознайомитися з професійною думкою спеціалістів, які порадили, як треба сприймати і оцінювати бренд міста, як тут Бренд має бути ріднесеньким: Banda agency про те, як оцінити бренд міста і тут Сумам презентували новий бренд, логотип та слоган.

Бренд і логотип міста - тема, яка зачіпає усіх його жителів. І однозначно, сприйняття цього бренду буде різним - комусь сподобається, хтось буде категорично не задоволений. Але усі жителі мають право отримати максимум інформації про таку важливу тему, щоб мати можливість сформувати своє ставлення.

І донести максимум різносторонньої інформації до жителів міста - задача ЗМІ. Як можемо бачити, половина сумських онлайн-медіа достойно справилися з цією задачею, надавши своїм читачам повну і різнобічну інформацію. Інша ж частина, на жаль, традиційно обмежилася сухими словами прес-релізів або, що ще гірше, замовними матеріалами від влади. “На жаль” у першу чергу для них, адже читач має змогу вибрати сайти з більш повною і цікавою інформацією.

Олексій Захарченко, регіональний представник ІМІ у Сумській області

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