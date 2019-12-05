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Феликс Эдмундович
Феликс Эдмундович
Вчера 23:48363

Інваліду війни не дають земельну ділянку

В Глухові керівництво міста відмовило в наданну земельну ділянку інваліду Українсько - Російської війни.

    В Глухові керівництво міста негативно відноситься до учасників АТО/ООС і вже відверто показує свою ватну позицію.

    Інвалід війни Грудінін С.О. вже майже рік добивається від влади Глухова, щоб йому надали земельну ділянку для садівництва, але міська влада дуже вперто йому відмовляє, і надає йому цю земельну ділянку в аренду за 7000 грн. на рік.

   Так, дійсно за генеральним планом, ця земельна ділянка не профільована під садівництво, але генеральний план міста затверджується депутатами, і профіль земельної ділянки також може бути змінений під садівництво і наданий ветерану війни в користування безкоштовно. Нажаль керівництво міста навмисно не виносить до сесійної зали питання про перепрофілювання земельної ділянки та безкоштовне надання її Грудініну, а навпаки робить все можливе про ненадання земельної ділянки та виносить на сесію питання про відмову у надання земельної ділянки під садівництво. Ось і виходить, що Глухівська місцева влада зацікавлена, щоб інвалід війни платив аренду зі своєї пенсії, а не купляв собі ліки на лікування, оскільки 7000 грн. на рік це велика сума для Грудініна С.О.

   Робіть висновки шановні читачі, як в Глухові під проукраїнськими лозунгами ховається звичайна вата.

Фото
Общество Вата Глухівська міська рада
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