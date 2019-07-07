Думаю, читачі нагадають, хто з депутатів міської ради, коли брав приміщення в оренду, обіцяв, що там буде магазин Української книги. І от, як кажуть діждались свята. Чесно , не пам,ятаю, що за депутат. Нагадайте .
Є один дуже ефективний засіб, який допомогає в різних життєвих ситуаціях....
Чому громадянам доводиться з боєм прориватись на сесію обласної ради?...
На першій сесії новообраної сумської міськради "відзначились" депутати від "Опоблока"...
Спершу говорили, що коаліція робить безпрецедентний крок – спочатку формує задачі, а потім підбирає під них виконавців – міністрів чи...