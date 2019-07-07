В Сумах "відкрився" магазин української книги. Як було вже давно обіцяно депутатом, на вул.Петропавлівській , що навпроти ЦУМу , відкрився довгоочікуваний магазин...

Думаю, читачі нагадають, хто з депутатів міської ради, коли брав приміщення в оренду, обіцяв, що там буде магазин Української книги. І от, як кажуть діждались свята. Чесно , не пам,ятаю, що за депутат. Нагадайте .