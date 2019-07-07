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Свирид Голохвастов
Свирид Голохвастов
23.12.2019 15:31397

В Сумах "відкрився" магазин української книги.

Як було вже давно обіцяно депутатом, на вул.Петропавлівській , що навпроти ЦУМу , відкрився довгоочікуваний магазин...

Думаю, читачі нагадають, хто з депутатів міської ради, коли брав приміщення в оренду, обіцяв, що там буде магазин Української книги. І от, як кажуть  діждались свята. Чесно , не пам,ятаю, що за депутат. Нагадайте .

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Общество Депутати Комунальна власність. Оренда
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