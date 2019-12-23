Чим запам’ятався 2019 рік для медіасфери Сумщини Погром у редакції газети «Медіа-плюс», кримінальна справа про побиття Євгена Положия, яка тягнеться вже більше п’яти років, зміна власників і керівників кількох сумських ЗМІ і трансформація каналу ATV у «ретранслятора» NewsOne – такі основні події сталися у сфері сумських медіа протягом 2019 року.

Погрози і суди

У березні 2019 року на Сумщині сталася нетипова для провінційної області, а тим більше для невеликого її райцентру подія – погром у редакції газети. У ніч на 9 березня у місті Білопілля невідомі розбили вікно в приміщенні редакції місцевої газети «Медіа Плюс», викрали три ноутбуки та професійну фотокамеру, створили в редакції хаос і залишили на столі головного редактора свічку і записку зі словами «Убирайтесь, твари!».

За фактом було порушено кримінальне провадження за ч. 3 статті 185 «Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення». З професійною діяльністю журналістів поліція інцидент не пов’язувала.

На думку головного редактора газети Тетяни Кукси, цей інцидент був пов’язаний з конкуренцією на медіаринку, адже з часу, коли газета з’явилася, її працівники неодноразово отримували з боку конкурентів образи на свою адресу – як у соцмережах, так і особисто. Зауважимо, у Білопіллі виходять два друкованих видання – газета «Білопільщина» (видається з 1920 року) і газета «Медіа Плюс» (видається із січня 2017 року).

Утім, події не вплинули на діяльність видання – газета «Медіа Плюс» продовжила і продовжує надалі вчасно виходити.

Отримала продовження епопея із розслідуванням побиття головного редактора газети «Панорама» Євгена Положия, яке сталося ще у квітні 2014 року. Тоді пізно ввечері в Сумах двоє невідомих у балаклавах жорстоко побили його у власному гаражі. Унаслідок він дістав сильний струс мозку, численні забиття і відкритий вивих руки з розривом м’яких тканин. Євген Положій однозначно пов’язав напад зі своєю журналістською діяльністю. Через чотири роки, у травні 2018 Ковпаківський районний суд м. Суми виправдав підозрюваного у побитті громадянина М. І, зрештою, 19 квітня 2019 року Сумський апеляційний суд скасував рішення Ковпаківського районного суду. Справу скеровано на новий судовий розгляд, її має розглядати інший суддя.

За словами речниці Сумського апеляційного суду Катерини Співак, вирок було скасовано у зв’язку з невідповідністю висновків суду фактичним обставинам справи та істотним порушенням Кримінально-процесуального закону. Адвокат постраждалого Сергій Рижов висловив сподівання, що при новому розгляді будуть доцільно використані наявні у справі докази. «Крапка не поставлена, лише кома. Є питання до наших слідчих органів, які недолуго представляють свою позицію. Сподіваюся, що при новому розгляді будуть доцільно використані ті докази, які є», - зазначив він у коментарі для ІМІ.

У жовтні 2019 року сумська журналістка Олена Адаменко отримала у особисті повідомлення погрозу, про що одразу ж написала на своїй сторінці у Фейсбук і повідомила правоохоронні органи.

Олена Адаменко через свою діяльність журналістки-розслідувачки неодноразово ставала об’єктом погроз. Так, у 2014 році їй спалили автомобіль, а у 2016-му погрожували через розслідування про нелегальні заправки, і їй навіть надавалася персональна охорона спецпідрозділу «Грифон».

Проте цього разу тривога виявилася фальшивою. Як з’ясувалося згодом, молодий чоловік, який написав повідомлення, помилився адресою. На той час в соцмережах активно обговорювалося відео, на якому дві неповнолітні сумчанки кидають кошенят до колодязя (одна з них і виклала це відео в Інстаграм). Відео викликало хвилю негатива, і автор повідомлення адресував його одній з цих дівчат, але якимось чином помилився з адресатом. Після того, як автор «погрози» надав пояснення, Олена Адаменко написала заяву про закриття справи.

Зміни власників і керівників

На межі 2018 і 2019 років змінився власник однієї із найстаріших сумських газет. Засновником і багатолітнім шеф-редактором газети «Данкор» (пізніше – «ДС-экспресс») був Ігор Даниленко. З 2019-го директором ТОВ «Торговий дім «Петро і Павел», яке є видавцем газети, як і її шеф-редактором, став Юрій Вишняков, якого пов’язують з депутатом Сумської міської ради, екс-кандидатом на посаду міського голови Євгеном Касьяненком.

У лютому 2019 головний редактор іншої сумської газети «Панорама» Євген Положій заявив, що йде з посади головного редактора. «Я залишаюся засновником (власником), представником видавця та дописувачем. 25 років, мені так видається, достатній час, щоб насолодитися роботою головного редактора вдосталь», – написав Євген Положій.

І вже в листопаді 2019-го змінився керівник одного із сумських телеканалів – СТС. Головним редактором стала Альона Щербакова, до того – журналістка цього телеканалу.

Проекти: на старті і на фініші

У вересні на UA:Суми відновила свою роботу програма журналістських розслідувань «Під прицілом». Проте, договір між UA:Суми і ФОП Адаменко, яка виробляє цю програму, передбачає лише 12 випусків і завершується 31 грудня 2019 року.

Майже синхронно (з жовтня) припинила свій вихід на каналі СТС програма розслідувань «(не)Причетні» – у зв’язку з переходом її авторки на роботу керівника каналу.

Ще один із чотирьох сумських телеканалів – ATV – майже зник з ефіру одразу після парламентських виборів. Точніше, телеканал різко зменшив кількість власних передач і натомість став ретранслювати сигнал телеканалу NewsOne. Цей факт навіть став причиною для призначення позапланової перевірки Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Результатом перевірки у вересні факти були підтверджені, і каналу оголосити попередження. А також зобов’язали протягом двох тижнів усунути порушення. Проте станом на кінець грудня ситуація не змінилася.

Отже, для загалом спокійної останні кілька років медіасфери Сумщини 2019 рік ознаменувався кількома вартими уваги подіями. Погром у редакції газети, відновлення багаторічної кримінальної справи щодо побиття Євгена Положія, зміна власників і керівників кількох провідних для області газет та телеканалів і безкарне порушення ліцензії ще одним телеканалом – таким запам’ятається 2019 рік для медіа сфери Сумської області.

Олексій Захарченко, регіональний представник ІМІ у Сумській області

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