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Феликс Эдмундович
Феликс Эдмундович
Вчера 18:101066

Шалигинський селищний голова - феодал?

Шалигинський селищний голова Матвієнко Юрій Вікторович забрав медичний автомобіль РЕНО - Дастер з Шалигинського ЦПМСД та використовує в інших цілях.

Всі знають, що в Україні йде медична реформа. Шалигинській об"єднаній громаді за рахунок коштів державного бюджету був придбаний автомобіль, для медичного обслуговувння населення Шалигинської ОТГ за 480 тис. гривень. Головний лікар дуже була задоволена, бо при наявності медичного автомобіля РЕНО - Дастер значно покращиться надання медичної допомоги жителям громади.  Шалигинський селищний голова Матвієнко Юрій Вікторович теж дуже зрадів та вирішив з медичного автомобіля зробити свій -"службовий". Селищного голову не турбує надання медичної допомоги населенню. Після того, як Матвієнко Ю.В. забрав автомобіль у  ЦПМСД, не маючи жодних повноважень, головний лікар Левчук Н.А. написала заяву на звільнення, бо працювати при селищному голові - феодалі не захотіла.

Також з власних джелал стало відомо, що Сумська обласна адміністрація вирішила не виділяти більше коштів Шалигинській ОТГ на їхні потреби, оскільки селищний голова витрачає їх для власних інтересів, а не на користь громади і прибрати з посади селищного голову Матвієнко Юрія Вікторовича за дії котрі не відповідають інтересам громади.

Ось так і виходить, що Шалигинському селищному голові Матвієнко Юрію Вікторовичу не важливі інтереси та життя мешканців, а важливі лише власні інтереси. 

Фото
  • феодал
Общество Медичний автомобіль РЕНО Дастер Шалигино
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