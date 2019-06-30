Зеленський: звернення совка до совків? Зеленський стверджує, що головне це матеріальний добробут, а не духовні цінності, громадянство, а не національність. Чи справді це так?

За риторикою звернення Зеленський типовий совок. Мовляв, людям потрібен порядок, тротуари і т. п. Пам'ятаю, на зарє нашої незалежності одна жінка говорила: "Дайте мені ковбасу по 2,20, і я заговорю будь-якою мовою. Очевидно, Зеленський погано вчив українську літературу. (Якщо взагалі вчив) Інакше він би знав, що "у щастя людського два рівних є крила: троянди й виноград, красиве і корисне." Красиве це рідна мова, пісня, народ... Або як гласіт Біблія: "Не хлебом единым" Хіба б вижили євреї після вигнання римлянами із "земли обетованнои", якби забули свою мову, віру, традиції?

Що стосується запису в паспорті "громадянин України", так цей запис мали оті кримські СБУшники, які масово перейшли на бік нашого ворога, наплювавши на громадянство, присягу і сам паспорт. Тому що, враховуючи національний склад Криму, вони є переважно рускімі. А це головне, національність. Громадянство, навіть стать можна змінити. А національність не зміниш. Ото як народився...

А чому прибрали з паспорта графу "національність, ми знаєм. Щоб цим фіговим листком прикрити той факт, хто насправді заправляє в нашій багатонаціональній країні.

Насправді, натякаючи в зверненні на пріорітет громадянства над національністю, Зеленський захищає свої шкурні інтереси. Очевидно, він усвідомлює, що, якби ми мали нормальну українську націю, то не бачити йому президенства, як "своих длинных ушей". Як і Януковичу. Бо щоб там не писали в конституціях про рівність, а на практиці діє неписане правило-свій голосує за свого. Суніт в Іраці за суніта, каталонець в Іспанії за каталонця, негр в США за Обаму. Ви можете собі уявити, щоб в Ізраїлі керівником держави обрали араба? А їх там 20%. Я теж ні. І, очевидно, це правильно. Бо скільки мільйонів громадян своєї держави знищив грузин Сталін? А от не менш кривавий тиран Гітлер своїх співвітчизників практично не знищував. Тому, як правило, скрізь у світі керівником держави обирають представника національної більшості. І, очевидно, це правильно. Бо, Україна, де останнім часом це правило порушуєтся, є найбіднішою не тільки в Європі, а й на теренах СНД, де це правило дотримується.