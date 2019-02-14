"ВАТНІ" СУМИ. Які "волокна" переплутані в сумських підприємців ? "Вата" - це постсовок ?

Сучасна трактовка слова "вата" це не та ще вата , не "переплутані волокна". Це, практично , той же "совок", але сучасніше. У "вати " переплутані не волокна, а шото у свідомості.

Часто вони не розрізняють у якій країні живуть, плутають президентів та інших дійових осіб, грошові одиниці, події , тощо.

Частині "вати" війна допомогла розплутати переплутане.

Частині , що залишилась - мабуть вже нічого не допоможе.

Є люди , які не підозрюють навіть про існування української мови . Досі.

Як казав колись М.Жванецький , коли ще був живий, - " большая война нужна". Так ось вам і війна вже. Не допомогло.

Воно росло у місті, що майже на кордоні з росією, мало рос.мовну школу та прямий поїзд туди. Аборигенів звали " кугутами".

Оце " воно" зробило ватним і своє рідне місто.

Не хочу " перевиховувати " конкретні особистості - це мабуть неможливо і не варто , але хочеться зрозуміти деяких підприємців.

Задумали ви зробити своїм бізнесом кав,ярню. Наприклад.

На Україні. В місті Суми. Думали, думали. Придумали ! Назву кав,ярні дати таку : кафє "ЛЕПОТА".

Сумські підприємці , вони ж нічим не відрізняються від інших, наприклад київських. Не дивіться що влітку вони ходять у шортах , босоніжках зі шкарпетками та з барсетками ! То щоб податкова не побачила дорогі костюми , смокінги , тощо. Вони мають інтернет на своїх ноутах, смартфонах та ін.

Тобто, обдумуючи назву ( відповідальна справа !), вони відкрили словник Б.Грінченка - свого земляка , з Сироватки Сумського району - кого ж ще шукати - знайшли слово ЛЕПОТА , що значить " предмет , которим шлепают или по которому шлепают" / дай кумо поляпати ! / та й вирішили що саме цим предметом назвуть своє " кафе".

Впевнений , що все відбувалось саме так. Не міг же сумський бізнесмен так тупо назвати кафе просто надивившись радянського кіно ?! Хоча і кіно як кажуть " під боком". Не міг він вжити слово, яке сказав російский цар глянувши на свою столицю !?! Цього ж , як кажуть, " НЕ МОЖЕТ БИТЬ "!

Але - не вір очам своїм - літера "Л" ще й прикрашена царською шапкой !

Так, каже сумський підприємець, це шапка царська, але ж Київська ! Шапка Мономаха ! Я ж сам художнику замовив саме київську шапку намалювати ! В енциклопедії дивився ! Шо ? Він московську намалював ? Подлец !!!

Впевнений - саме так і було !

Не скажу що мені дуже подобається і напис на сусідній стіні цього " заведения" . Там написано : "HOLLYWOOD." Як кажуть ні сіло, ні впало.

Після цього всього, підкреслюю ПІСЛЯ ЦЬОГО ВСЬОГО - мабуть таки підприємцю чогось невистачало. Встав він перед свіжо намальованим витвором мистецтва і каже : Чого ж тут не вистачає ?

Мабуть державного прапора .

І повісив під усим отим ще й Державний Прапор України. І висить цей прапор не так, як у Законі сказано, а постійно. Уявляєте ? Ляпота - висить постійно, і державний прапор поруч - постійно.

Не кажу вже про " ласковие руские названия" як салон краси «Ладушка», сумських дитячих магазинів, як от " Дарьюшка", " Марьюшка "!!

Як кажуть , " уменьшительние" и " ласкательние". Це ж ви і казки дітям читаєте про Дарьюшку, Марьюшку да

расєюшку?

Не кажу вже про електронні табло в кожному магазині "ОткрЫто" та "ЗакрЫто", " Обмен валютЫ" тощо.

Прикладів досить. Але це не дрібниці.Думаю , захищали б Державу та мову у таких "дрібницях", можливо, не довелось би вести війну...