Зеленський-погіршений Порошенко 2 Перед виборами президента я писав, що Зеленський це погіршений варіант Порошенка. Після виборів новий президент довів це многократно

Перед президентськими виборами я писав, що Зеленський погіршений варіант Порошенка. Тобто такий самий, тільки ще гірший. Зокрема, у Порошенка були Мальдіви, а у Зеленського є Оман. І це під час війни. В той час, як Головнокомандуючий розважається зі своїми чадами в Омані, гинуть наші військові на Сході. А какая разница. Хахлів не жалько, бабы нарожают. Різниця в тому, що Порошенко поїхав на Мальдіви на третій рік президентства, а Зеленському так прикрутило, що він зробив це вже в перший. І злі язики стверджують, що це вже третя відпустка за неповний рік президентства слуги народу. І як обставив відпочинок на Мальдівах. Так само, як і скасував парад. А потім, коли стало ясно, що парад відбудеться, тільки без нього, швиденько придумав антипарад, сурогат параду, щоб зберегти хорошую мину при плохой игре. Так і з відпочинком. Спершу хотів втіхаря махнути з Буковеля в Оман. Але все зіпсували кляті журналюги, рознюхали і викрили. Довелось вигадувати байку про відпочинок- візит до країни, яка, до речі, знаходиться під санкціями Європейського Союзу.

Але то нічого, думають його залізобетонні фанати. Зате який душка. Паше, як пчелка, не марнуючи ні хвилини. Навіть під час відпустки, поєднуючи приємне з корисним, з візитом. Навіть, коли він за рульом автомобіля, бо іншого часу у нього немає для спілкування із people. Можна подумати, що у президента немає водія. Ну, майже Голобородько, тільки не на велосипеді. А, може,скоротив водія заради економії державних коштів? Нехай підуть на пенсії і зарплати вчителям по 4 тис. доларів. Або на зарплату в 300 тис. грн великому реформатору Мустафі Наєму, який за Порошенка реформував правоохоронні органи, а тепер буде реформувати Оборонпром...

Але, якщо серйозно, то мені здається, що Зеленський просто знущається над нами, хахлами, випробовує наше терпіння. Мовляв, де ж межа вашого терпіння? Що не роблю, все сприймається на ура. То нічого, що дірка в бюджеті, падіння в економіці, зменшення надходжень від митниці. І т. д., і т. п. Головне, щоб не було війни. І ще одне виправдання: йому не дають. Хто йому не дає? Погані бояри? Підім'яв під себе всі гілки влади і не дають?

Все це нагадує мені анекдот совєцьких часів. Як поспорили американець і рускій- у кого більш терплячий народ. І от рускій зібрав збори колгоспників і почав над ними знущатися. Терплять, мовчать. Врешті каже: приходьте завтра до сільради, будемо вас вішати. Питання є? Один піднімає руку: "А вірьовки брать із собою, чи на місці дадуть?" Невже до цього дійде?