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Вячеслав Киричок
Вячеслав Киричок
09.01.2020 22:12836

Зеленського образили

Що Зеленський посіяв, те і пожинає.

Художник і журналіст телеканалу «Прямий» Поярков загрузив в ютуб ролик «Зеля, ты ОМАНдел???!!!»

Не схвалюю лексику Пояркова. Але з урахуванням того, як Зеленський ображав і знущався над Порошенком та іншими представниками влади на «Кварталі 95», такий засіб Пояркова можна виправдати.

Клин клином вибивають. Бачимо, що Поярков загострив клин до краю. Вірні «слуги» Зеленського вже намагаються притягнути  Пояркова до суду "за образу президента".

Що Зеленський посіяв, те і пожинає.

Политика Зеленский Поярков
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