Зміни до Конституції — загроза місцевому самоврядуванню

Оновлений 27.12.2019 текст змін до Конституції України в частині децентралізації влади (як і попередній від 13.12.2019) було підготовлено без залучення органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, експертного середовища, науковців. Пропоновані зміни до Конституції мають суттєві недоліки і не відповідають Європейській хартії місцевого самоврядування.
Асоціація міст України висловила загальні зауваження до законопроєкту №2598. Так, зокрема, порівняно із чинною Конституцією України проєкт передбачає звуження статусу органів місцевого самоврядування та містить ознаки централізації влади, надмірно розширює контрольні повноваження держави в особі префектів та Президента України.
Асоціація міст України закликає сприяти відхиленню законопроєкту №2598. Це дозволить провести належне обговорення таких змін для знаходження порозуміння та вироблення компромісу. Асоціація міст України висловила готовність докласти максимальних зусиль до цієї роботи.
За матеріалами сайту Асоціації міст України
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