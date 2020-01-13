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Сумське регіональне відділення Асоціації міст України
Сумське регіональне відділення Асоціації міст України
13.01.2020 16:48235

Зміни до Конституції — загроза місцевому самоврядуванню

Асоціація міст України звернулася до Голови Верховної Ради України Д.Разумкова, голів депутатських фракцій та груп, парламентських Комітетів з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, з питань правової політики, з питань антикорупційної політики, з питань інтеграції України з Європейським Союзом, з питань бюджету з листом, у якому заявила, що не підтримує проєкт Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)» №2598 від 27 грудня 2019 року.

Оновлений 27.12.2019 текст змін до Конституції України в частині децентралізації влади (як і попередній від 13.12.2019) було підготовлено без залучення органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, експертного середовища, науковців. Пропоновані зміни до Конституції мають суттєві недоліки і не відповідають Європейській хартії місцевого самоврядування.

Асоціація міст України висловила загальні зауваження до законопроєкту №2598. Так, зокрема, порівняно із чинною Конституцією України проєкт передбачає звуження статусу органів місцевого самоврядування та містить ознаки централізації влади, надмірно розширює контрольні повноваження держави в особі префектів та Президента України.

Асоціація міст України закликає сприяти відхиленню законопроєкту №2598. Це дозволить провести належне обговорення таких змін для знаходження порозуміння та вироблення компромісу. Асоціація міст України висловила готовність докласти максимальних зусиль до цієї роботи.

За матеріалами сайту Асоціації міст України

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