Що показав Оман

З'ясувалося, що на момент катастрофи головні керівники держави були відсутні в Україні. Гуляли. КВНівська команда в черговий раз продемонструвала свою профнепридатність, безвідповідальність і неадекватність ситуації в Україні. Президент спочатку відпочивав у супердорогому, але все ж таки вітчизняному Буковелі, а потім втіхаря махонув в маловідомий українцям Оман чи то у відпустку, чи то з візитом, чи то для зустрічі з російськими емісарами. А потім, коли його прес-секретар Мендель повідомила, що він негайно вилетів з Оману, то це негайно розтягнулося аж на 18 годин.На перекладних, чи що, він добирався з Оману? Чи на велосипеді? Це ще треба розбиратися, чим займався президент ці 18 годин. Може, консультувався із Путіним як реагувати на катастрофу в Ірані? Може, саме тому посольство України в Тегерані відразу видало заяву з приводу катастрофи,що фактично дублювала брехливу заяву іранської влади. (Цікаво,чи відправить у відставку Зеленський іранського посла?) Под стать президенту і його підлеглі. Керівник СБУ Баканов десь у Франції катався на лижах. Кажуть, у нього сини мають французське громадянство. Міністр МВС мультимільйонер Аваков перебував в Італії, де в нього багатокімнатна вілла. В якій ще європейській країні можна знайти такого заможного міністра крім убогої України? Голова Верховної Ради Разумков також не відстав від колег, відпочивав десь в Італії. Ніхто не хоче відпочивати в Україні, бо не патріоти.
Коротше, РНБО в такий критичний момент проводити по суті було нікому. А якби війна, якби в цей час Путін напав?
Та й опозиція в цей час проявила себе не краще. Десь пропала Ю. Тимошенко аж до погоджувальної ради 13 січня. Вакарчук спробував втіхаря розважити публіку на корпоративі в Білорусії за дуже солідну суму. Будемо сподіватися, що зароблені гроші підуть у партійну касу.
Одним словом, як гуляли політики за попєрєдніків, так і продовжують гуляти. Це святе. Нічого не змінилося з приходом до влади зелених. І, крім Марусі Звіробій, на нашому політичному небосхилі я не бачу достойного кандидата на роль лідера української України
Вячеслав Киричок
Андрію, я би занадто не героїзував Марусю Звіробій, враховуючи якісь окремі її дії. Одна "героїня" у нас вже була (та й досі є) - Надя Савченко.
дзен
І чого звичайні люди, обожнюють говорити про високе начальство ?
Це признак ( чого) ? Вгадайте , як кажуть з трьох раз.