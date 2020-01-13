Що показав Оман Катастрофа українського літака в Ірані застала керівників держави за її межами. Нікому було проводити РНБО. А якби війна?...

З'ясувалося, що на момент катастрофи головні керівники держави були відсутні в Україні. Гуляли. КВНівська команда в черговий раз продемонструвала свою профнепридатність, безвідповідальність і неадекватність ситуації в Україні. Президент спочатку відпочивав у супердорогому, але все ж таки вітчизняному Буковелі, а потім втіхаря махонув в маловідомий українцям Оман чи то у відпустку, чи то з візитом, чи то для зустрічі з російськими емісарами. А потім, коли його прес-секретар Мендель повідомила, що він негайно вилетів з Оману, то це негайно розтягнулося аж на 18 годин.На перекладних, чи що, він добирався з Оману? Чи на велосипеді? Це ще треба розбиратися, чим займався президент ці 18 годин. Може, консультувався із Путіним як реагувати на катастрофу в Ірані? Може, саме тому посольство України в Тегерані відразу видало заяву з приводу катастрофи,що фактично дублювала брехливу заяву іранської влади. (Цікаво,чи відправить у відставку Зеленський іранського посла?) Под стать президенту і його підлеглі. Керівник СБУ Баканов десь у Франції катався на лижах. Кажуть, у нього сини мають французське громадянство. Міністр МВС мультимільйонер Аваков перебував в Італії, де в нього багатокімнатна вілла. В якій ще європейській країні можна знайти такого заможного міністра крім убогої України? Голова Верховної Ради Разумков також не відстав від колег, відпочивав десь в Італії. Ніхто не хоче відпочивати в Україні, бо не патріоти.

Коротше, РНБО в такий критичний момент проводити по суті було нікому. А якби війна, якби в цей час Путін напав?

Та й опозиція в цей час проявила себе не краще. Десь пропала Ю. Тимошенко аж до погоджувальної ради 13 січня. Вакарчук спробував втіхаря розважити публіку на корпоративі в Білорусії за дуже солідну суму. Будемо сподіватися, що зароблені гроші підуть у партійну касу.

Одним словом, як гуляли політики за попєрєдніків, так і продовжують гуляти. Це святе. Нічого не змінилося з приходом до влади зелених. І, крім Марусі Звіробій, на нашому політичному небосхилі я не бачу достойного кандидата на роль лідера української України