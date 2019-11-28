Кому охороняти законі інтереси держави, якщо їх не охороняє ні поліція, ні прокуратура?!
Хочу розказати як поліція та прокуратура Шостки не захищає державні інтереси по фактовим злочинам, тобто злочин де є потерпілою саме держава, тобто охоронювані державою гарантії і права.
Саме фактові злочини ніхто не контролює і їх легко закрити, бо їх інтереси охороняє прокуратура, яка не завжди стоїть на боці охоронюваних законом інтересів України, як держави.
В літку 2019 року відкрили три кримінальні провадження №42019201280000105, №42019201280000108, №42019201280000109 за фактом використання на носіях зовнішньої реклами на території міста Шостки забороненої комуністичної символіки, тобто на біг-бордах виднілись серп, молот та зірка. Відкрили звичайно з великою потугою, бо ні поліція ні прокуратура злочинів не вбачала, лише побачив суд та зобов’язав відкрити кримінальні провадження Шосткинську місцеву прокуратуру. Та з самого початку і слідчі і прокурори хотіли закрити цю справу, бо грає в їх серцях Членін молодий. Звісно послали ці фото на експертизу в Харків та Інститут нацпамяті з великою надією, але чудо не сталось, і експертиза сказала з усіх експертних закладів, що це є кримінальним злочином, але прихильники серпа, молота та зірки з поліції та прокуратури все одно не заспокоїлись та хочуть закрити ці справи…але нагадую тим самим не притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності, чим робить надавання неправомірної вигоди в інтересах третьої особи з використанням наданої їй влади чи службового становища.
28.11.2019 року відсторонили від виконання службових обов’язків начальника Глухівського відділу поліції ГУНП в Сумській області... 1