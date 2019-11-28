Законні інтереси держави не захищає ні поліція, ні прокуратура. Як слідчий та прокурор з Шостки захищають серп, молот та зірку від Української держави.

Кому охороняти законі інтереси держави, якщо їх не охороняє ні поліція, ні прокуратура?!

Хочу розказати як поліція та прокуратура Шостки не захищає державні інтереси по фактовим злочинам, тобто злочин де є потерпілою саме держава, тобто охоронювані державою гарантії і права.

Саме фактові злочини ніхто не контролює і їх легко закрити, бо їх інтереси охороняє прокуратура, яка не завжди стоїть на боці охоронюваних законом інтересів України, як держави.

В літку 2019 року відкрили три кримінальні провадження №42019201280000105, №42019201280000108, №42019201280000109 за фактом використання на носіях зовнішньої реклами на території міста Шостки забороненої комуністичної символіки, тобто на біг-бордах виднілись серп, молот та зірка. Відкрили звичайно з великою потугою, бо ні поліція ні прокуратура злочинів не вбачала, лише побачив суд та зобов’язав відкрити кримінальні провадження Шосткинську місцеву прокуратуру. Та з самого початку і слідчі і прокурори хотіли закрити цю справу, бо грає в їх серцях Членін молодий. Звісно послали ці фото на експертизу в Харків та Інститут нацпамяті з великою надією, але чудо не сталось, і експертиза сказала з усіх експертних закладів, що це є кримінальним злочином, але прихильники серпа, молота та зірки з поліції та прокуратури все одно не заспокоїлись та хочуть закрити ці справи…але нагадую тим самим не притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності, чим робить надавання неправомірної вигоди в інтересах третьої особи з використанням наданої їй влади чи службового становища.