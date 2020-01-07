Лібертеріанець Зеленський чи націоналіст Шевченко Цікаво, за кого б сьогодні проголосували українці-за лібертеріанця Зеленського чи за націоналіста Шевченка.

Лібертеріанство і націоналізм це ідеологічні антиподи. Лібертеріанці принаймі на словах на перше місце ставлять людину і її права, а державі і нації відводять мінімальну роль. Націоналісти на перше місце ставлять державу і націю. (Цікаво, що лібертеріанцями зеленські, співаки, мураєви є лише в Україні. А коли вони на своїй "исторической родине", то стають запеклими націоналістами. "Мочать" чеченців. Влада Ізраїлю проголосила Ізраїль державою єврейської нації, незважаючи на те, що 20% населення Ізраїлю араби.) Зеленський і Шевченко безперечно антиподи. Бо кредо Шевченка-"ой, не однаково мені...", а кредо Зеленського-"какая разница..."

Шевченко безперечно український націоналіст, а Зеленський-навпаки. (Принаймі, якщо і націоналіст, то не український.) Навіть Путін похвалив Зеленського: "Вроде бы не националист..." Цікаво, що сам себе Путін визначає як націоналіст. Якось, коли Мєдвєдєв балотувався в президенти, західний журналіст запитав Путіна, чи буде президент Мєдвєдєв більш лояльним до Заходу, ніж Путін, той відповів: "Не надейтесь. Он такой же националист, как и я. В хорошем смысле этого слова." Тобто Путін вважає, що бути російським націоналістом це нормально, це цяця, а бути українським націоналістом це кака. В вікіпедії є такий термін-"експансіоністський" або радикальний націоналізм. Це, коли держава вважає, що має право розширити свою територію за рахунок території сусіда. Чи не нагадує це вам російський націоналізм, націоналізм Путіна? До речі там же в вікіпедії говориться, що радикальний націоналізм стоїть майже на одному щаблі з нацизмом. А що стосується українського націоналізму, то це такий мирний, телячий націоналізм. "Мені чужого не треба, але й свого я не віддам."

А от такого терміну як "ультраправий націоналізм", який шиють лібертеріанці ніби-то вбивцям Шеремета, в вікіпедії немає. Краще б уже шили "буржуазний націоналізм" в стилі сталінських прокурорів.