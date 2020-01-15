Не заважайте українським підприємцям зберегти спрощену систему оподаткування

Дійсно, у цікавий час ми живемо. Час коли наші діти розуміють, що сподіватися можна лише на себе, а ми звикли сподіватися на долю, довіряти чиновникам, депутатам, вірити у різні інститути, вірити, що держава за нас і для нас. У те, що люди, які проводять реформи, впевнені у їх необхідності, а депутати, які приймають закони, в повній мірі розуміють їх наслідки.

І от ніби ми розуміємо, що щось пішло не так, що з тими людьми, яким ми безмежно довіряємо, необхідно поділитися нашими знаннями та досвідом. Ми проводимо ряд акцій протесту, тоді ще проти законопроектів, а згодом і проти прийнятих ВРУ законів №128 та №129 щодо зміни системи оподаткування, введення РРО. Ділимося думками про те, що збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності необхідне для економіки нашої держави. Нажаль, нас досі не почули. І цей факт об’єднує все більше підприємців по всій Україні. Нас не чують! Тому ми виходимо на вулиці своїх міст, ідемо до Києва під Офіс Президента та відстоюємо свої права під Верховною Радою.

Саме бажання зробити нашу державу краще і впевненість у тому, що спрощена система оподаткування необхідна для збереження мікробізнесу та розвитку нашої економіки, об’єднала людей по всій Україні. Дуже хочеться довести необхідність скасування дії законів №128 та №129, для цього вже пройдено важкий шлях чисельних акцій протесту, блокування Офісу Президента, сутичок з правоохоронцями. Другий етап - підписання меморандумів з політичними силами. Наразі проводяться зустрічі з народними депутатами, відстоюються права мікробізнесу на Комітетах Верховної Ради, готуються пропозиції, як зберегти спрощену систему оподаткування та відділити великих від мікропідприємців. Така робота дає певні плоди такі як реєстрація законопроекту Полякова.

Говорити про свідомих людей, героїв руху (нажаль, після його розколу не знаю, як його правильно назвати) нема необхідності, проте варто згадати одну із його псевдолідерів.

Мова піде про одіозну Валентину Коробку - недалеку хамовату неохайну жіночку, яка звикла брати на арапа та впевнена, що може зібрати тисячі людей. «Королева ринків» та «лідер податкового майдану» знає відповіді на всі питання та знайома зі всіма політиками, людина яку боїться Доротич та Ємельдеш, так як саме вона і лише вона лідер підприємців. Голова Вільної профспілки підприємців провела блискучу просвітницьку роботу серед підприємців напередодні акцій протесту у Києві, а по факту, - «гастролювала ринками України» із власною агітпрограмою поповнення лав своєї профспілки та привернення інвесторів. Саме тому, започаткована нею історія з палаткою для проживання соціально незахищеного середовища, що триває по сьогоднішній день, виглядає досить цинічно як і всі інші афери Коробки. Варто згадати ще одну історію з невідомо куди витраченими коштами, призначеними для потреб SAVE ФОП. Проблема в тім, що потреби у всіх різні.

Насправді, ця жінка, яка біля 20 років торгує на ринку, викликає захоплення її силою і витривалістю, вмінням вести полеміку від якої, мабуть, братки тікали зі словами «это не женщина это беда», здатністю захистити себе і свої інтереси. Але зараз йдеться про інтереси всього малого бізнесу України і його повинні представляти свідомі виважені люди, які чітко розуміють, що роблять і до чого це призведе. В таких речах не варто бути лайливій жіночці, яка за власним криком не здатна розчути опонентів та ще й слабкій на гаманець. Жодної цілі облити брудом літню жіночку, проте, зберегти спрощену систему оподаткування просто необхідно, а вона хай і надалі «риночних братків» лякає, такі на кожному ринку потрібні щоб жодна наволоч підприємців не кошмарила.

Слід поважати зусилля свідомих людей і не має значення який рух вони представляють, рух за збереження спрощеної системи оподаткування чи рух SAVE ФОП, мета у них одна - відміна законів №128, 129. І не варто сумнівним «тьотям» їм заважати, ділити мікробізнес на власників магазинів, приватних підприємців, які здійснюють свою діяльність на ринках, айтішніків та інше. Не Вам, шановна пані, вирішувати чи виходити людям на підтримку законопроекту Полякова. Вивчайте краще законодавство України та нарешті отримайте правову освіту, для того, щоб окрім крику і хайпу Ви могли відстоювати права членів своєї профспілки. Де ви були у 2016 році коли ліквідували торгові точки біля станції м. Оболонь, м. Харківська, Політехнічний інститут? Нам не потрібні провокації сутички та потерпілі, нам потрібно зберегти спрощену систему оподаткування.