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Захарченко Миколай
Захарченко Миколай
23.01.2020 22:17779

Про керівника комунального закладу Сумської обласної ради та представників "руського міра"

Директор КЗ СОР "Глухівський ліцей - інтернат" Терещенко Ірина запросила на посвячення в кадети прихильників "руського міра", яка до речі і сама є прихильницею "руського міра".

22 січня, у День Соборності України, учні 7-го класу, вихованці КЗ Глухівський ліцей-інтернат з посиленою військовою підготовкою були посвячені у ліцеїсти. Так, дійсно захід мав би бути позитивним, але треба побачити список запрошених почесних гостей. Надія Вайло, депутат СОР, довірена особа Л.Деркача(партія регіонів); Олексій Ткаченко, люстрований Голова Глухівської РДА, явний прихильник "руського міра", Отець Олексій (Родіонов) - представник Московського Патріархата, Кирило Ященко - голова клуба "Мужність" - явний прихильник "руського міра".

Були запрошені виключно військові тилових частин(військомат та частина ПС ЗСУ), і так на згадку, через дорогу від ліцею, є 16 ОМПБ та капелан, яки працює в батальйоні. І представник міської влади теж був з команди А.Деркача,яку звільняв міський голова М.Терещенко, але вона поновилась чере суд.

Ось таких прихильників  "руського міра " як директора  КЗ Глухівський ліцей-інтернат з посиленою військовою підготовкою Ірину Терещенко взрощують керівники Сумської обласної ради, і продовжують зрадницьку політику в підтримку "руського міра".

 

https://hlukhiv.info/u-gluhovi-projshly-pyshni-urochystosti-na-chest-posvyaty-litseyistiv/?fbclid=IwAR0lnktf43ZLlFaDs0XiE80WdvMthvJlXnqXosVR5hrUlusCk8w5cTofuE4

Общество Сумська обласна рада
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