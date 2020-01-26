Семінар в Сумах В прес-клубі відбувся семінар

ОТРИМАВ ДЕРЖАВНИЙ СЕРТИФІКАТ

Щойно повернувся з Сум, де пройшов курс навчання в Українському інституті підвищення кваліфікації працівників телебачення, радіомовлення і преси за тематикою: « Маркетинг соціальних мереж, SMM-журналістика та безпека соціальних мереж згідно євростандартів».

Ці навчання відбулися за підтримки ГО «Редакція газети «Сумщина» Сергій Моша Олєйнікова Анна та Сумського пресклубу Олексій Захарченко (Olexij Zakharchenko).

Доповідачем був Денис ЗАМРІЙ, медіа-тренер у галузі соціальних комунікацій, заступник директора інституту.

Під час навчання опанував такі знання:

1. Соціальні мережи, як канал промо та трафіку для регіональних ЗМІ

2. Системи залучення коштів - пряма реклама, партнерські програми, інші засоби залучення коштів через інтернет

3. Алгоритм FB та Youtube.

4. Метрики FB та Youtube : охоплення, залучення, нові користувачі.

5. Групи, паблік, бізнес сторінки, особисті сторінки.

6. Робота з лідерами думок.

7. Віральний контент.

8. Функції FB: Репутація, імідж, розкрутка, лояльність, експертність, лідерство думки.

Отримані знання буду використовувати в журналістській діяльності на користь суспільству.

Щиро дякую Денису ЗАМРІЮ, керівництву інституту, ГО "Редакція газети "Сумщина" та Сумського пресклубу за надану можливість опанувати знання щодо маркетингу соціальних мереж, які є зараз актуальними у суспільстві, за нові знайомства з цікавими людьми.

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