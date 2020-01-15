Зеленський і мова: какая разница Зеленський стверджує, що мова не має значення. Чи справді це так

Історія з відставкою Гончарука жалюгідний фарс. Зранку прем'єр через ролик бадьоро заявив, що не збирається у відставку, і практично тут же прозвучала інформація, що таки подав у відставку. Причому звернувся з цього приводу не до парламенту, як належить зґідно закону, а до батюшки царя Зеленськоґо. Але найбільше в цій історії мене вразило що поза камерами наше вище керівництво ігнорує державну мову. Очевидно, що на теренах СНД і у наших західних сусідів " я другой такой страни не знаю". За винятком Білорусії. Я розумію Рожкову, вона руская, судячи по прізвищу. Але Гончарук... "Раби, подмостки, грязь Москви" сказав би Шевченко.

І тому, я переконаний, Україна найбідніша не тільки в Європі, а й на теренах СНД, судячи по ВВП на душу населення. Давайте поміркуємо, чому наша слов'янська сусідка Польща, з якою ми мали приблизно однакові стартові умови, рвонула так, тепер нам до неї, як до Рима раком. Тому що, як сказав економіст Віктор Суслов, в Польщі на відміну від України весь час були при владі патріоти і консолідоване суспільство. Консолідоване тому що 97% населення Польщі це етнічні поляки, які на рободі і вдома розмовляють польською мовою і моляться одному католицькому богу. Хрущов казав: чим швидше ми всі заговоримо російською мовою, тим швидше побудуємо комунізм. Не заговорили, і тому СССР розвалився. Через різномовність і багатонаціональність розвалилася всі колоніальні імперії, маленька Югославія, ще менша Чехословаччина, могутня Римська імперія. А Китай стоїть уже кілька тисяч років і перетворюється на найпотужніша державу світу. Чому розвалилася Вавілонська башня? Тому що бог наділив будівничих різними мовами, щоб перешкодити цьому будівництву. А Зеленський пропонує нам будувати чергову Вавілонська башню на теренах України

Мені однаково, якою мовою розмовляють представники нацменшин в Україні: рускіє, євреї, угорці, інші. Їм Україна не потрібна, вони мають свої держави. А от, якби українці, які складають 80% населення України, всі заговорили рідною мовою, то жили б ми краще за поляків, бо потенційно (з точки зору корисних копалин, грунтів) Україна значно переважає Польщу. І ніякий Путін нам не був би страшний.

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