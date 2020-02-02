НА СУМЩИНІ, ЧИНОВНИКИ МЕРІЇ «ПОДРУЖИЛИСЯ» З КРИМІНАЛЬНОЮ СПРАВОЮ НА СУМЩИНІ, ЧИНОВНИКИ МЕРІЇ «ПОДРУЖИЛИСЯ» З КРИМІНАЛЬНОЮ СПРАВОЮ

Нещодавно, в публікації за 27.01.2020 р. https://www.facebook.com/photo. php?fbid=2438734653045107&set=a.1673335362918377&type=3) повідомляв про ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності підприємства комунальної власності Шосткинської міської ради «Управління капітального будівництва» за період з 01.01.2017 по 31.10.2019., яка була здійснена фахівцями Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Сумській області. Для отримання ще більшої інформації звернувся з інформаційним запитом до Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Сумській області. З отриманої відповіді дізнався, що Шосткинською місцевою прокуратурою за фактом зловживання службовим становищем окремими службовими особами «Управління капітального будівництва» Шосткинської міської ради 23.01.2020 р. порушено кримінальну справу за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України. Досудове розслідування здійснює слідчий підрозділ Шосткинського відділу поліції. Хід досудового розслідування перебуває на контролі Шосткинської місцевої прокуратури. Аналізуючи розмову з Миколою НОГОЮ, міським головою міста Шостки, пригадав його слова: « Все сделаєм, не хвилюйтесь… Почуєте, ну, розглянем це питання, а як?…». Ось і «почули», що прокуратура порушила кримінальну справу відносно чиновників Шосткинської мерії. «Докерувалися» чи як? Що з цього приводу думає Микола НОГА, міський голова міста Шостки? Будь ласка, Миколо Петровичу, повідомте суспільству свою думку. Громада очікує цього. Що думаєте ви, шановні громадяни, з цього приводу? Надайте свої коментарі, які будуть важливі для громади. Підписуйтесь на мою сторінку у Facebook, в YouTube (Вячеслав Павленко) та в Телеграм-каналі, щоб ще більше знати про події в регіоні.