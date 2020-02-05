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Ірина Свистун
Ірина Свистун
Вчера 08:531195

Які дієві запобіжники містить розроблений Мін’юстом антирейдерський законопроєкт?

З прийняттям наприкінці минулого року Верховною Радою законопроєкту № 1056-1 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності», ініційованого Міністерством юстиції, з’явилися принципово нові інструменти для боротьби з рейдерством.

Новели чинного законодавства встановлюють ряд дієвих антирейдерських запобіжників, а саме:

  • - від реєстру відключено реєстраторів, які згідно зі статистикою здійснювали 95% рейдерських захоплень;

  • - підвищено відповідальність за порушення у цій сфері (зокрема, за порушення вимог законодавства у сфері державної реєстрації встановлено штраф у розмірі від 400 до 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, за повторне протягом року вчинення порушення - від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян);

  • - встановлено додатковий захист нотаріально засвідчених документів, на підставі яких проводиться державна реєстрація, шляхом викладення їх на спеціальних бланках нотаріальних документів;

  • - встановлено обов’язок реєстратора визначати обсяг цивільної дієздатності фізичних осіб і цивільної правоздатності та дієздатності юридичних осіб, а також перевіряти повноваження представника фізичної або юридичної особи щодо вчинення дій, направлених на набуття, зміну чи припинення речових прав, обтяжень таких прав у разі реєстрації прав не в результаті вчинення нотаріальної дії;

  • - встановлено визначення КМУ критеріїв, за якими визначається ступінь відповідальності за відповідні порушення, допущені у сфері державної реєстрації, що значно знизить корупційні ризики у сфері контролю.

Варто зазначити, що державним реєстраторам, які сприяли незаконному заволодінню майном і бізнесом, анульовують доступ до держреєстрів ДОВІЧНО.

Крім того, проведена верифікація реєстраторів (з паспортом та електронним ключем), а доступ державного реєстратора до державних реєстрів здійснюється шляхом багатофакторної аутентифікації (захист від несанкціонованих проникнень). Так, реєстратори не лише використовують електронний підпис, але й підтверджуватимуть операцію через Google-ідентифікацію.

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