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Свирид Голохвастов
Свирид Голохвастов
Сегодня 16:16107

ЧЕХОВ, ЯК ПРИВІД.

Одного разу я чув, як російськомовний прочитав слова « весела пісенька», тому щоб уникнути непорозумінь поясню : привід – це не « привидение». Привід – це « повод» на тій мові.

                                                  ЮВІЛЕЮ  СУМСЬКОГО МУЗЕЮ  ЧЕХОВА ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ.

Мудра  людина  сказала, що « історія – це брехня  переможців». Але не тільки. Це також  і брехня окупантів, колабораціоністів  та « прочих»…

     « Весной 1888 г. в скромний город Суми приехал скромний  молодой доктор. Он впервие обнаружил у себя признаки чахотки и ре шил уехать поближе к солнцу и теплу». / Л.Гриневич./

Є такі люди, яким усе чуже – краще за своє. Навіть сіль в сусіда. Не кажучі про те, що чужі люди - чесні та скромні, а чужі письменники – кращі за своїх.

Так і пішло…

Прошу зауважити , Чехов молода, забезпечена ,  імперська людина , просить свого товариша підшукати дачу . Що той і робить.

« Я перебрался в Малоросию. Живу на берегу Псла, ловлю рибу и наблюдаю хох лов». / Лист № 435, травень, 1888 р./

« Местность поєтичная, флігель просторий и чистий, хозяева по-видимому любезни. Ехать до Сум скучно и утомительно. Привези бутилку водки. Здешняя водка воняет нужником.» / Лист № 436/.

« Вокруг в белих хатах живут хохли. Народ ситий, веселий, разговорчивий, остроумний.

Линтвареви – сім’я , достойная изучения»./ Лист № 440 . травень 1888 р./

Будь-хто може впевнитись , що цей «  молодой человек» місцевих називає виключно хохлами, але сором׳язливі малоросійські краєзнавці нівечать цитати, але правди не пишуть ! Деякі навіть  ( у зв ׳язку з ювілеєм музею чи що ?) намагаються назвати його українським письменником !

А ще хохли – це об׳єкт для вивчення ( Линтварьови), а не люди. Ви б хотіли бути « об׳єктом  для вивчення» для будь-кого ?

Але  інших народів він теж  не полюбляв . Як от :

" Всюду персидские хари". / Лист №  469 / Поїздка Тіфліс- Баку.

"...вилупились голенькие соловейчики, похожие на раздетих жиденят "./ серпень 1888 р./

 «Вообще, Хохландія милая страна»./ Оповідання « Именини»/.

"Тихие ночи, звуки хохлацкой скрипки, вечерний блеск рек, хохли, девки, все ето так широколиственно, как хохлацкая зелень." /Лист № 453/.

" Хохли ездят по реке и играют на скрипках. По берегу ходят с удилищами хохлята".

Тобто, що « Лука та Псел лучше» - це , щонайменше, перебільшення, бо « Живу в Сумах. Рад би удрать в Париж и взглянуть на вселенную с Ейфелевой башни». / Лист № 657/.

От цьому особисто я вірю.Хоча Лука і Псел – можливо. Але ніяк не Суми.

« В Сумах плохой театр, скучная публіка и отвратительное вино». / Лист № 640/.

Або так : « В Сумах есть театр. Сапожники.»

 " Что касается девок, то я не дальше как в ето лето скорбел, что в Сумах недостает кое-каких учреждений".

   " Квартира удобная . Но удобств нет. за удобствами приходится ходить в кусти и канави. Ето имеет свою прелесть когда тепло и сухо., а если дождь или понос ?"

                                                                      / Лист № 439      10 травня 1888 р./

А ви думали що Чехов як принцеса живе : ні до туалету ні до дівок не ходить ? Хоча , в принципі, « молодой человек» мав нормальні бажання .

В листах змальовував все чесно. Тобто, як йому Суми подобаються – ви прочитали. Сумчани , як вам його враження ?

Тепер про подорожі Чехова.

Потрібно сказати, що « географія» подорожей Чехова вражає. Як в імперії так і за кордоном. Був він не тільки « в Сумах, під Харковом».  Їздив до  Полтавської губернії  / по  Пслу/, де хотів купити хутір.

В 1888 р. їде з Феодосії до Н.Афону. Потім Сухум, Батум, Тіфліс, Баку.

Якщо в 1888р. хворий  він приїхав   на Луку, то в 1890 році він, хворий, здійснив подорож на Сахалін : туди - поїздом та кіньми, звідти - на пароплаві через Азію до Одеси.

Був  у Гонконзі, Сингапурі, на Цейлоні. Привіз багажу - 21 місце(!) : сувеніри та дорожні записки.

Думаю, така подорож вартувала   тоді багатенько і здоров,я і грошей . До речі, як і зараз, можете прикинути. Тобто « молодой человек» - скромний.

Оця скромність малоросійських краєзнавців призвела до думки що Чехов приїжджав на Луку  взагалі не відпочивати, а « лікувати навколишніх селян». Вони йому навіть лікарський чемоданчик придбали …

Але історія пам׳ятає тільки про те, що він «допомагав молодшій Линтварьовій вести прийом пацієнтів у фельдшерському пункті», а не бігав по околицях з чемоданчиком !

І взагалі  він мав до лікарських справ доволі споживацьке відношення :

"Лечил одной баришне зуб - не вилечил - получил 5 рублей; лечил монаха от дизентерии -вилечил и получил 1 рубль, лечу актрису от желудка  - получил 3 рубля. Такой успех привел меня в такой восторг, что я собрал оние рубли и послал в трактир, откуда получаю для своего стола водку, пиво и прочие  "медикаменти".

Нормальна людина : спиртне вживав, до дівок – ходив, багато подорожував -  сучасна людина !!!

Але Суми йому – не подобались !!!

За 19 років , з 1875 до 1904 рр. Чехов написав більше 4400 листів. Це   більше 2 листів на добу! За кількістю -  можна порівняти з теперішніми SMS.За цей час у будь-якої людини може змінитись думка з будь-якого питання. Тому ви знайшли в листах  , що " а Лука і Псел краще", а я знайшов " живу в Сумах. Рад би удрать в Париж". І чомусь особисто я більше довіри маю до останньої фрази.

Тобто , про шо це я пишу : я проти брехні. А виявляється от що :

БРЕХНЯ  № 1 - скромний;

Брехня №2 - Любив Луку і Суми;

Брехня №3 - український письменник - любив Україну.

А брехня множиться , особливо в зв׳язку з ювілеєм музею :

 додається речей, яких ані Линтварьови ані Чехов не бачили. Такі речі , наприклад в музеї  М.Булгакова в Києві пофарбовані в білий колір з написом "реконструкція". Це чесно.

P.S. А іноді промайне думка : а може варто створити в Сумах літературний музей ?

      Хай окрім іноземця, будуть у ньому присутні і наші : Леся Українка, Борис Гринченко, Олександр Олесь.

А можна створити і ОБЛАСНИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ МУЗЕЙ ! Тоді додадуться Пантелеймон Куліш, П. Грабовський , І. Багряний, О.Вишня тощо.  І це тільки частина. А сучасні старшого покоління ? Де про них ?

Думаю, що це може бути обласна  комунальна установа, з фінансуванням з обласного бюджету .

А ?

Що ?

Вона вже є ?

Отакої !!!

 

Общество Літературний музей Лука Малоросійське краєзнавство Письменники Сумщини. Суми Чехов

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