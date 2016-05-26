Шосткинці їдуть лікуватися в Короп. Чому?

Мешканці Шостки, міста обласного підпорядкування, що на Сумщині, все частіше їдуть лікуватися у Короп, що на Чернігівщині. Тобто, їдуть лікуватися в глибинку. Із вуст в уста шосткинці діляться інформацією про якісне медичне обслуговування в Коропській районній лікарні. Про це вже кажуть всі, хто скористався послугами в Коропі.

Наприклад, поспілкувавшись з чоловіками, які лікувалися в Коропі з приводу захворювання гриж (з етичних міркувань прізвищ не зазначаю), дізнався, що після лікування в Коропській лікарні вони майже забули про свою хворобу. Чого не могли сказати після лікування гриж лікарями з Шостки. Той факт, коли після спливу 6-8 місяців після лікування в Шостці, грижі знову «повилазили», ці чоловіки запам’ятали на все життя, тому що їм після цього прийшлося повторно лікуватися, але вже в Коропі. І ось після лікування в Коропі, грижі зовсім зникли.

Аналогічна ситуація відбулася з лікуванням інших хвороб, наприклад таких, як жовчнокам’яна хвороба. Жіночка-містянка, яка теж була змушена їхати на лікування до Коропа після так званого «лікування» в Шостці, не приховувала задоволення від того, як її, мешканку іншої області, прийняли в Коропській лікарні і як ефективно надали допомогу.

Та хіба тільки розмови про якісне лікування в Коропі поширюються серед так званих звичайних громадян? Про це я чув і від можновладців. А ще цікаве: дехто з шосткинських лікарів їздив до своїх коропських колег на лікування. Невже не довіряють своїм шосткинським колегам? Тому й не дивно, що лікарі з Коропа часто-густо приїздять до Шостки, де майже поруч з Шосткинською центральною районною лікарнею проводять обстеження пацієнтів, котрі потім приїздять до них в Короп, щоб полікуватись.

Окрім цього, у шосткинській дитячій лікарні також приймають гінекологи з Чернігова. З журналістських джерел відомо, що лікарі хірургічного відділення Коропської лікарні з 2003 року лікують усі види гриж за європейськими стандартами. Це відбулося після відвідування наукової конференції, яку проводив професор Кінгсворд, європейський герніолог. І після цього коропські хірурги почали лікувати усі види гриж двома методами: методом по Bassini та «золотим американським методом» по Шолдісу. До речі, європейські стандарти використовують лікарі європейських держав протягом більше 25 років!

Цікавим є й той факт, що в Коропі лапароскопічні операції проводять протягом більше 11 років, з 2008 року. Майже головним буде те, що в Коропі існує так звана лікарська хірургічна школа, якої, на превеликий жаль, в Шостці, мабуть, не існує. А це значить, що відоме гасло «молодим усюди в нас дорога» для Шосткинської ЦРЛ, очевидно, «не спрацьовує».

Не треба забувати, що реформа передбачає заборону брати лікарям кошти з пацієнтів так би мовити «неофіційно». Різноманітні подяки, внески, додаткова плата за медикаменти чи відверті хабарі… У Коропській лікарні з цим лікарським «недугом» вирішили по сучасному: після лікування пацієнту надають розрахунок, який він сплачує. Кожного дня ніхто не вимагає коштів у пацієнта. До послуг входить: лікування, обслуговування, харчування. Щодо якісного лікування, то я вже зазначив. З приводу обслуговування мені повідомили, що після операції, кожні 2 години та частіше до пацієнта навідується медсестра та лікар, що не завжди відбувається в Шосткинській лікарні.

Як зазначив чоловік, який лікувався в Коропі, нібито продукти харчування однакові, але приготування їжі в Коропі краще, ніж в Шостці. Про погану їжу я теж чув від багатьох шосткинців, яким довелося лікуватися в стаціонарі Шосткинської ЦРЛ.

Отже, все у Коропі краще! На тлі медичної реформи, яка запроваджується в державі вже з квітня цього року, постає питання: чи «виживуть» шосткинські лікарі «вторинки» в нових умовах? «Гроші ходять за пацієнтом» – це головний принцип медичної реформи. Принцип, яким зараз керуються шосткинці, їдучи лікуватися до Коропа, може призвести до того, що лікарям з Шостки просто нікого буде лікувати. А якщо нікого не полікують, то звісно, що й грошей не отримають.

Містяни чекають від Олега ШТОГРИНА, головного лікаря Шосткинської ЦРЛ та Миколи НОГИ, міського голови міста Шостки відповіді на запитання: «Коли ж суттєво покращиться лікування пацієнтів в Шосткинській ЦРЛ?». Будь ласка, Олег Теофільович та Миколо Петровичу, повідомте суспільству свою думку. Громада очікує цього.

Що думаєте ви, шановні громадяни, з цього приводу? Надайте свої коментарі, які будуть важливі для громади. Підписуйтесь на мою сторінку у Facebook, в YouTube (Вячеслав Павленко) та в Телеграм-каналі, щоб ще більше знати про події в регіоні.