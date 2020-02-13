Як Зеленський може увійти в історію В інтерв'ю Інтерфаксу Зеленський заявив, що хоче увійти в історію. Наївна заява наївної людини

Зеленський, очевидно, не розуміє, що він і так уже увійшов в історію. Його можна внести в книгу Гінеса не тільки за рекордну по тривалості пресконференцію, а і як єврея, якого вперше в історії людства обрали керівником неІзраїлю. Взагалі в світі дуже мало випадків, коли керівником держави ставав представник національної меншини. Україна тут "вперед планети всей": і Янукович, і Тимошенко... Чи не тому ми найбідніша країна не тільки в Європі, а й на теренах СНД, судячи по ВВП на душу населення?

Тут же важливо, з яким знаком ти увійде в історію. Можна як Черчіль, який ставши прем'єром, чесно заявив британцям:" Я нічого не можу вам пообіцяли, крім тяжкої праці, поту, крові..." І тому Великобританія перемогла Ґітлера. Це зовсім не схоже на Зе з його нав'язливою ідеєю миру любою ціною. Навіть ціною падіння на коліна перед Путіним. Тут Зеленський схожий на Чемберлена, який, здавши в Мюнхені Чехословаччину Гітлеру, повернувся додому і заявив британцям: "Я привіз вам мир". Через декілька місяців почалась війна.

Зеленський дуже нагадує мені президента Перу японця Фухіморі, якого обрали в 1990 р. Він так, як і Зеленський прийшов до влади завдяки телевізору (був ведучим), проводив повальну приватизацію (приватизував навіть залізницю, стратегічні підприємства), побудував авторитарний режим, знищив незалежні ЗМІ, політичні партії. Влада Фухіморі тривала 10 років. А потім перуанський суд засудив Фухіморі на 25 років. За корупцію, злочини проти людяності (концентраційні табори, ескадрони смерті, вбивства політичних опонентів і так далі).

Звичайно, Зеленському ще далеко до Фухіморі, але ж початок багатообіцяючий.

Отака історія.