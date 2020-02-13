Тричі розбили вікна: бабусю хочуть залякати? В Шостці поліція бездіє?

Про це я повідомляв в своїй публікації наприкінці минулого року. (https://www.facebook.com/VjachPavlenko/posts/425441198156339?__xts__%5B0%5D=68.ARAAJtiGtUgeFDtTgUtYcl0IDDgKLYCSzBeQc23fm18Je0F0fvEJCuv0eBBMnFfQcAZK9IM8i8g0yqG6w11HzcjDOB5eJ6pMzOs40Rd1y60DwMU1Fi06FDKUzaPf_mZu_SfTRK4UZXvLqDIoRV2iS8EUzSNDImKuRDztd22D46sJJKudL...).

Ця історія становиться детективом і ось чому. Живе в Шостці в будинку по вулиці Депутатській жіночка похилого віку (81 рік), в якої рідні померли. Але жити їй спокійно хтось заважає: ВТРЕТЄ за останні п’ять місяців розбивають вікна в її квартирі. Хтось бешкетує чи зводить рахунки? Це питання дуже турбує цю жіночку.

Свою версію щодо цих подій бабуся повідомила поліцейським, а це – позитивне, тобто на її користь вирішення справи в суді щодо розірвання спадкового договору. Слід зазначити, що ДВІЧІ до цього вікна в її квартирі розбивали перед судовими засіданнями по цій справі. Останнього разу вікна в її квартирі розбили пізно увечері 12.02.2020 р. 13.02.2020 р. з місця події слідчий вилучив металеву гайку (шайбу). Тобто, вбачається деяка аналогія вчинення цих злочинів.

Чому можна стверджувати, що бабуся стала жертвою саме умисного системного нападу доморощених терористів, а не випадкових бешкетників чи хуліганів? Річ у тому, що її квартира знаходиться на ЧЕТВЕРТОМУ ПОВЕРСІ, у закутку, а вікна виходять у двір будинку. Та й металеві гайки на вулиці просто так не валяються.

Я звертаюся особисто до Сергія ЗАБОЗЛАЄВА, Руслана ПИНЯГИ, Ігоря КЛИМЕНКО: старенька самотня бабуся потребує захисту порушених її прав шляхом встановлення осіб, які лякають її, розбиваючи вікна в її квартирі. Чи Ви вважаєте зовсім по іншому? Будь ласка, повідомте суспільству свою думку. Громада очікує цього.

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