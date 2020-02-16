Відповідь Українця Городянину Городянин звинувачує українських націоналістів в антисемітизму. Давайте поговоримо на цю тему.

Зразу хочу сказати, що антисемітизм, шовінізм мені не притаманні. Якось в СРСР, де євреїв дискримінували, мені довелось захищати колегу єврея, у якого був день народження, який інші колеги вирішили бойкотувати. Тоді я взяв шапку і пішов збирати гроші на подарунок.

Перш ніж дискутувати, я, як правило, з'ясовую національність опонента. Це дуже важливо. Якщо це рускій, то, як правило, дискутувати бесполєзно, дрємучий руській мір. Показовою була дискусія з бізнесменом, членом проросійської партії "Союз" і по сумістництву євреєм. Я йому кажу:"От ви молодці: через стільки століть відродили свою державу. А чому ж ви нам, українцям заважаєте будувати нашу. А він мені:" Хочеться Київської Русі." А я собі думаю:" Не потрібна тобі ні Русь, ні Росія, ні Україна. Тобі потрібен ринок. І чим більший, тим краще. Тим більший прибуток". Тому хотілось би знати національність Городянина.

А тепер давайте поміркуємо, чому в усьому світі поширений антисемітизм. Свіжі приклади. Якось ведучий радіо Ера FM дивувався з інформації про антисемітизм в Японії. Мовляв, звідки там євреї? "Жовті жилети" у Франції під час своїх маршів протесту скандували антиєврейські лозунги. Тому євреї покидають Францію.

І, якщо вже звинувачувати українських патріотів в погромах, то треба починати не з Бандери, а, наприклад, з Б. Хмельницького, який за словами Євгена Червоненка убив 100 тисяч євреїв, з Коліївщини, коли повсталі вбили 20 тисяч євреїв. А перший погром, зафіксований письмово на території України стався в Києві за часів Київської Русі, коли ще й українців як нації не було. Звичайно, євреїв убивав не особисто Хмельницький, а українські козаки і селяни, які зібралися в його війську. Причому вбивали не тільки євреїв, а в першу чергу поневолювачів поляків, за що останні природно люто ненавидять нашого славного гетьмана. Пояснення ненависті українців до євреїв наводилось в радянських підручниках з історії: польські пани здавали православні церкви в оренду єврейським лихварям, а ті драли три шкури з українців за можливість справляти свої релігійні потреби.

Одним словом, у євреїв є всі підстави ненавидіти українців. І ця ненависть трансформувалася у вбивство Петлюри євреєм у Парижі, у ненависть "слуги" Бужанського до українського патріота В'ятровича. Наче той розстрілював євреїв у Бабиному Яру.

Але це неправильно. Бо, якщо звинувачувати Хмельницького, то треба звинувачувати і єврея Кагановича, якого Сталін послав в Україну керувати голодомором. В результаті чого страшною смертю загинули не тисячі, а мільйони українців. Бо, як сказав патріарх Філарет, голодомор був здійснений, тому що Москві не подобалось, що українців в СРСР було більше, ніж рускіх. До речі, з такого ж приводу турки винищили мільйони вірмен, курдів, ассирійців, що мешкали в Османські імперії на початку 20 століття.

Тому геноцид євреїв нацистами не є унікальним явищем. В історії нерідко бувало, коли один і той же народ ставав то катом, то жертвою. Самі євреї здійснили ґеноцид, винищивши до ноги населення "земли обетованної", що мешкало там до них під приводом того, що бог подарував цю землю євреям. Читайте Біблію.

Так що не треба ліпити "священну корову" з якоїсь однієї, навіть обраної богом нації.

В чому ж причина антисемітизму у світі? Тут є економічна і психологічна складові. Економічна полягає в тому, що після придушення єврейського повстання римляни не тільки вигнали євреїв із землі обетованної, а й заборонили їм займатися всіма видами трудової діяльності, крім торгівлі, яку римляни вважали ганебно. Так випадково євреї стали в значній мірі нацією лихварів, буржуазії, експлуататорів. А це природно викликає ненависть трудящих я. Психологічною складовою можна вважати релігійну нетерпимість і нібито причетність євреїв до вбивства Ісуса Христа. Звичайно, це спрощене пояснення.