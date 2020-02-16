Поможем Зеленскому снизить в 2 раза тарифы на отопление Согласно wikipedia 1 Гкал.= 1 163 кВт.ч. тепловой энергии, и она стоит 1560 грн.(г.г.Сумы,Киев). КОП (англ. СОР – коэф.оф перфомансе), коэф. преобразования тепловым насосом (ТН) электрической энергии в тепловую (КОП в пределах примерно от 4,2 до 1,9). Возьмём усредненный КОП =2,9. Для выработки 1163 кВт.ч. тепловой энергии ТН израсходует 1163 кВт.ч. /2,9 = 401 кВт.ч. электрической энергии. Себестоимость 1 Гкал. тепловой энергии получаемой из электрической 401 кВт.ч. с помощью ТН составит от 280 до 400 грн. (при цене 0,7-1,0 грн./ кВт.ч.за электроэнергию).

«Пациент скорее мёртв…..» такой диагноз в публикации на сайте energy-security.org.ua «Безопасность в централизованном теплоснабжении в городах Украины» В. Степаненко поставил централизованному теплоснабжению (ЦТ) в Украине. Проанализировав ряд статей посвящённых этой тематике, он констатировал, что практически все авторы отмечают постоянную деградацию систем ЦТ в Украине в течение двух последних десятилетий.

За 45 лет в прежней Украине была создана гигантская инфраструктура систем ЦТ. В нынешних ценах прежним государством было вложено более $250 млрд.

Однако системы ЦТ в Украине эксплуатировались без модернизации более 6 десятилетий.

В то время, как страны ЕС, использующие системы ЦТ, вложили в их модернизацию за последние 30 лет более 80 млрд. евро.

Рентабельность газовых котельных падает пропорционально росту цен на газ, а рентабельность ТЭЦ – пропорционально снижению спроса на тепловую энергию. Сегодня большинство теплофикационных ТЭЦ уже приведены к банкротству, остальные ждёт та же судьба. Деревья умирают стоя.Блестящая метафора!

Но может быть системы ЦТ имеют свои крупные достоинства? Автору они не известны.

Известны только недостатки:

1.Капитальные затраты на модернизацию тепловых сетей огромны, а сроки окупаемости составляют не менее 15 лет.

Например, КП «Киевтеплоэнерго» в 2019 году планировал заменить не менее 100 км трубопроводов на общую сумму в 686 млн. грн.

Всего же в Киеве нужно заменить 80% из 3 000 км тепловых сетей, т.е. 2400 км, что обойдётся уже в 16 464 млрд. грн. = $0,65 млрд.

Согласно Энергетической стратегии Украины - общая протяженность тепловых сетей в системе отопительных котельных составляет 33 800 км в двухтрубном измерении.

Ещё в 2013 году Нац. комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг подсчитала, что для замены (модернизации) всех тепловых сетей и водоснабжения понадобится свыше 250 млрд. грн.= $31,2 млрд. (по курсу на 28 февраля 2013) - УНИАН. Протяженность тепловых сетей составляет 1/3 от водопроводных. Т.е. замена (модернизация) всех тепловых сетей оценивается в $9-10 млрд.

Никто из иностранных инвесторов в ЦТ не придёт, и не даст таких денег. Так что,тупик?

Однако в нужный момент инженеры-инноваторы решают возникшие проблемы.

Говоря о тепле, надо вспомнить термодинамику.

Согласно wikipedia 1 Гкал.= 1 163 кВт.ч. тепловой энергии, и она в системе ЦТ стоит 1560 грн. (г.г.Сумы,Киев).

КОП (англ. СОР – коэф.оф перфомансе), коэф. преобразования тепловым насосом (ТН) электрической энергии в тепловую (КОП находится в пределах примерно от 4,2 до 1,9). Возьмём усредненный КОП =2,9.

В этом случае, для выработки 1163 кВт.ч. тепловой энергии ТН израсходует 1163 кВт.ч. /2,9 = 401 кВт.ч. электрической энергии.

Себестоимость 1 Гкал. тепловой энергии получаемой из электрической энергии 401 кВт.ч. с помощью ТН составит от 280 до 400 грн. (при цене 0,7-1,0 грн./ кВт.ч.за электроэнергию).

При марже 50% отпускная цена потребителю тепловой энергии выработанной ТН вне системы ЦТ составит 560-800 грн., что в 2- 2,75 раз меньше, чем централизованном теплоснабжении.

Но может быть это непрактичная теория – наукатермодинамика, в которой большинство мало что понимают.

А что на практике? Ещё полтора года назад, 03.09.18 г. Виталий Кличко торжественно открыл для учеников двери современной школы на жилом массиве Осокорки. Да не простой, а первой в Украине энергоэффективной и «умной» школы. 36 классов - 1100 человек. Отапливаемая площадь 20 000 м2.

Об этом можно прочитать в разделе «НОВОСТИ И ПУБЛИКАЦИИ» за 20.12. 19г. на сайте http://geoterm.com.ua/

В публикации следует обратить внимание на последние абзацы, в частности «КАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ? Мониторинг установил, что самым холодным месяцем зимы оказался январь 19 г. Затраты школы на отопление (реализацию климата) «по кошельку» составили 5 (пять) грн./ м2. После пересчёта на популярную однокомнатную квартиру в Киеве, площадью 50 м2 мы были приятно удивлены возможной «мизерной коммунальной платой за отопление….» (250грн.).

В более теплом декабре 18 г., затраты на отопление на условный метр2 в составили 4 (четыре грн.)».

А Вы, плательщики «заоблачных» тарифов за отопление удивлены или нет?

Справка от метеорологов.

МИНИМАЛЬНАЯ, МАКСИМАЛЬНАЯ И СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В КИЕВЕ ЗА ЯНВАРЬ 2019 г.

Минимальная температура −15°C - 25 января

Максимальная температура +3°C - 18 января

Минимальная среднесуточная температура −12.86°C - 9 января

Максимальная среднесуточная температура +1.29°C - 30 января

Среднемесячная температура −5.21°C.

Фото школы в окружении многоэтажных многоквартирных жилых домов можно посмотреть на сайте КМДА (https://don.kyivcity.gov.ua/gallery/3006.html).

Утром и днём дети проводят жизнь в комфортных условиях, создаваемых локальной системой отопления с помощью тепловых насосов за 5 (пять) грн./м2 , а вечером и ночью делят условия жизни с родителями, которые оплачивают за тепло из системы централизованного теплоснабжения по тарифу - 36-38 грн./м2.

БЛЕСК и НИЩЕТА украинского теплоснабжения (5 грн. vs 36-38 грн. в г. Киев).

Как сказал классик: нет ничего практичнее хорошей теории.

Уважаемые украинцы.

Вы заслуживаете снижения в 2 раза тарифовна отопление.

Инженер, учёный и изобретатель обосновал, как снизить тарифы на тепло в 2 раза и чтобы они не зависели от цен на газ. Свои доказательства он изложил в петиции: «ТАРИФИ НА ТЕПЛО В 2 РАЗИ НИЖЧЕ. ЕКОНОМІЯ 8-10 млрд.м3 ГАЗУ», за которую можно проголосовать здесь (https://petition.president.gov.ua/petition/83038),

Для рассмотрения Президентом нужны 25 тысяч проголосовавших.

Если Вы заинтересованы в снижении тарифов, то проголосуйте за Петицию - коллективное обращение к власть имущим с этим неотложным требованием по улучшению жизни; с просьбой решить вопрос общественной важности - снижение тарифов. Помните, см. выше (5 грн. vs 36-38 грн. в г.г. Киев, Сумы).

Проголосуйте сами и попросите об этом 2-3 своих друзей и знакомых. А они пусть сделают то же самое.

Конечно, предварительно прочитав Петицию. Её легко можно скопировать и перечитав снова, высказать свои соображения и замечания для их учёта в будущей реализации проекта. Редакция перешлёт их авторам разработки.

За что же Вы будете голосовать?

За проект, имеющий колоссальный социальный эффект:

-за комфортный (легко регулируемый), экологически чистый обогрев Ваших квартир в многоэтажных домах со сниженной в 2-2,5 раза стоимости теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Подача тепла в Ваши дома будет зависеть только от Вашего желания.

Для начала отопительного сезона не надо будет ждать снижения среднесуточной температуры на протяжении трех дней подряд до +8°C и ниже, и решения исполкома городского совета.

Цены на тепловую энергию будут определяться только договором между владельцами квартир 1-3-5-ти многоквартирных домов и поставщиком тепла от теплового насоса (аналогично варианту оплаты за тепло вышеописанной школы). Никаких НКРЕ и т.п. бюрократов, никаких отчётов Кабмина перед президентом, никакого «выкручивания рук» коммунальным предприятиям теплоснабжения местными властями и.т.п. Но самое главное, Вы проголосуете за то, чтобы ваши платежи за тепло и горячую воду были, как минимум, в 2 раза меньше, (см. выше (5 грн. vs 36-38 грн. в г.г. Киев, Сумы)).