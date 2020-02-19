Чи поїде Зеленський в Москву на дєнь Побєди До 9 травня ще далеко, а заяви з цього приводу вже пролунали. Я вважаю, що є висока ймовірність, що Зе таки поїде в Москву, хоча це протирічить здоровому глузду і українському національному інтересу.

Заява прозвучала, наприклад, з уст одіозного Рабіновича, громадянина Ізраїлю, проживаючого в м. Ахарон, Ізраїль і по сумістництву нардеп України. (Дурдом: таке можливе лише в Україні.) Але я не бачу великої різниці між Рабіновичем, Зеленським, Бужанським, Коломойським, Співаком... Співак заявляє, що він "воспитан на русской культуре". (Яка убогість. Я, наприклад, "воспитан" на світовій культурі, на американській, французькій, німецькій і інших літературах. Мій улюблений письменник єврей Фейхтвангер. Моїми улюбленими співаками в дитинстві були іспанець Рафаель, італієць Джанні Моранді, британець Хампердінк, українець Ободзінський). Бужанский люто ненавидить українського патріота В'ятровича, ностальгує за СРСР, лає американців за те, що ті під час війни з Японією помістили в концентраційні табори 100 тис. американських громадян японської національності. Наче не те саме, тільки в набагато гіршому варіанті робив Сталін, депортуючи сотні тисяч татар, чеченців, російських німців. Коломойським пропонує по суті продати Україну Росії за 100 млрд. Які 100 млрд! Росія тільки те й робила, що доїла Україну у всі періоди нашої спільної історії. Чого вартий кабальний газовий договір імені Юлії Тимошенко.

Ймовірність поїздки Зеленськоґо в Москву обумовлена наступними факторами. По-перше, Зеленський стопроцентний хомосовєтікус, руській мір. Про це свідчить і його сім'я (батьки, дєд, який воював, визволяв Європу від одного загарбникам і завойовував для іншого), і регіон, де він народився і формувався. А от про зв' язок з українським світом свідчить хіба що досить дивний запис в графі "національність":"український єврей". (Дивисьвікіпедію). Навіть те, що мудрий (як вважають його фанати) Зеленський написані для нього спічі читає по бумажці, нагадує старі добрі "застойние брежневские времена".

По-друге, за неповний рік свого президентства Зеленський багато разів продемонстрував свою антиукраїнскість, політику повзучої здачі України Росії. Це і скасування параду, і видача Росії Цемаха, і закривання очей на постійні порушення російськими сепаратистами перемир'я на Донбасі, і репресії проти українських патріотів (шита білими нитками справа Шеремета). І кадрова політика: всі ці вєнєдіктові, бабікові, данілови,баканови... Ви можете собі уявити, щоб під час війни США з Японією японці очолювали ЦРУ, ФБР, конгрес,займали керівні посади в армії? Або чи були в сталінській армії військові-німці? Хоча були ж і хороші німці, антифашисти. І чим це відрізняється від кадрової політики Януковича: саламатіни, лєбєдєви, азарови, клюєви...? А чого варте новорічні поздоровлення Зеленський Путіна? Це все одно, якби під час російсько-фінської війни Манергейм поздоровив Сталіна. Або Сталін поздоровив Гітлера у 41 р.

Зеленський пояснює свою імпотентну поведінку в стосунках з Путіним щирим прагненням миру. Скільки раз уже говорилось і доводилось, що "благими намерениями устлана дорога в ад". Але я не вірю в щирість і "благие намерения" Зеленськоґо. Адже він збирається продати українську землю олігарха і транснаціональних компаніям і будує авторитарний режим в центрі Європи у 21 столітті. Це не має нічого спільного" благими намерениями".