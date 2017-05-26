Россию бьют, но ей неймётся

9 декабря WADA. Официально.
WADA на четыре года лишила Россию права выступать на Олимпиадах и Чемпионатах мира и других крупных спортивных соревнований.
Среди них - Олимпийские игры-2020 (Токио), Олимпийские игры-2022 (Пекин), Чемпионат мира-2022 (Катар), Универсиада-2021, Универсиада-2023. Помимо запрета на выступления в этих соревнованиях, Россия не имеет права даже подавать заявки на их проведение.
Участие в соревнованиях могут принять "чистые" спортсмены под нейтральным флагом.
Как всегда, Россия "впереди планеты всей".
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