Россию бьют, но ей неймётся Как всегда, Россия "впереди планеты всей"

9 декабря WADA. Официально.

WADA на четыре года лишила Россию права выступать на Олимпиадах и Чемпионатах мира и других крупных спортивных соревнований.

Среди них - Олимпийские игры-2020 (Токио), Олимпийские игры-2022 (Пекин), Чемпионат мира-2022 (Катар), Универсиада-2021, Универсиада-2023. Помимо запрета на выступления в этих соревнованиях, Россия не имеет права даже подавать заявки на их проведение.

Участие в соревнованиях могут принять "чистые" спортсмены под нейтральным флагом.

Как всегда, Россия "впереди планеты всей".