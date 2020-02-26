Продажные СМИ как рупор кремля

В очередной раз убедился в продажности и зависимости СМИ от своих покровителей. Медведчуковские каналы (в частности телеканал ZIK) просто визжат от счастья, что заливают людям в уши бредятину и пропаганду. Они ликуют от своих «сенсаций» и красивых картинок для русских СМИ. Даже короновирус отошел на второй план, а все из-за непримечательного жителя г. Белополье, Сумской области который 26 февраля поджог себя возле Администрации Президента.

В чем же заключаются провокации и манипуляции пророссийских (Медведчуковских) каналов относительно этой ситуации. Да все просто, вместо того что бы разобраться в ситуации и дань объективную информацию, они (телеканалы), как рупоры кремля, начинают раскачивать информационное пространство страны в разрезе повсеместной коррупции в органах местного самоуправления.

Главным героем данного действия, как уже говорилось ранее, является житель г. Белополье Бурлаков Александр Леонидович. Что же с подвигло его сделать столь радикальный поступок, неужели ситуация и проблемы Бурлакова А.Л. зашли в безвыходное положение, давайте разберемся.

Да, действительно, Бурлаков А.Л. последние несколько лет занимался решением своих собственных вопросов связанных с получением якобы принадлежащей ему земли (пая). Но вот не задача, земля то уже была давно получена Бурлаковым и благополучно сдана им же в аренду, а законных оснований на получение новых участков не было.

Немного углубившись в данную ситуацию, мне стало известно, что Бурлаков А.Л. хотел получить, для личного использования, землю, которая принадлежала государству, в частности Гуриновскому сельсовету. Так сказать, «я тут первый парень на селе» и все вокруг давайте мне. Но столкнувшись с законными решения местной власти, что никакой земли ему уже не положено «наш главный герой» решил пойти на самопожертву во имя земли.

Кстати, все те же каналы во все горло орут, что Бурлаков АТОшник, воевал, защищал и так далее, ему «все и везде теперь положено». И вот тут снова явная пропаганда и раскол общества пророссийскими СМИ, ведь Бурлаков на самом деле не был никаким АТОшником, он был самым обычным «заробітчанином».

Если кратко подытожить данную ситуацию то можно сделать простой вывод, «наш огненный земельный герой» самый обычный житель глубинки, не имеющий постоянного заработка, и со слов местных жителей был не совсем адекватным и уравновешенным, хотел под шум земельной реформы получить дополнительный «кусочек» земли. Но его глупостью воспользовались продажные журналисты и в очередной раз «качнули» общество и создали информационный повод для страны агрессора. Будьте умнее, не ведитесь на пропаганду пророссийских СМИ, которые изо всех сил пытаются расколоть общество.