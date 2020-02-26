На Сумщині діти крутять рекламу в маршрутках? З кінця 2019 року пасажири «маршруток» м. Шостка почали отримувати додаткову «послугу» - перегляд відеореклами на моніторах. А ці монітори, як з’ясувалося, перебувають на балансі міського Центру естетичного виховання. Що це за «ноу-хау»?

З кінця 2019 року пасажири «маршруток» м. Шостка почали отримувати додаткову «послугу» - перегляд відеореклами на моніторах. А ці монітори, як з’ясувалося, перебувають на балансі міського Центру естетичного виховання. Що це за «ноу-хау»? На свій журналістський запит до Шосткинської міської ради отримав таку відповідь: «… з метою популяризації системи освіти міста та позашкільних закладів, створення позитивного іміджу творчих колективів, залучення до позашкільної освіти дітей та молоді, інформування громадськості про результати роботи, анонси подій, трансляцію соціальної реклами було придбано відеомонітори для маршрутних транспортних засобів за кошти місцевого бюджету». Також у відповіді зазначено, що у 2019 році було придбано 10 моніторів на суму 133594,00 грн., у 2020 році – 11 моніторів на суму 153907,93 грн., встановлено 20 відеомоніторів (придбано 21). А куди ж подівався ще 1 (один) відеомонітор? У кого вдома чи в кабінеті він тепер стоїть? На це запитання суспільство очікує відповідь від Миколи НОГИ, мера міста Шостки. Цікаво також, чому замість підтримати творчу молодь міста через покращення матеріально-технінчої бази Центру естетичного виховання, фінансування творчих конкурсів у нашому місті та оплату участі наших дітей у таких конкурсах по всій Україні тощо, міська влада вирішила витратити майже 300 тисяч гривень на відеорекламу ЦЕВ в приватному пасажирському транспорті? На який ефект розраховують чиновники? Який результат очікують? Між іншим, не секрет, що маршрутками користуються також не дуже культурні, не надто виховані і зовсім не естетичні громадяни. А як якийсь хуліган підніме руку на відеомонітор і пошкодить майно Центру есттетичного виховання? Хто буде відшкодовувати збитки? Думаєте, перевізники? Аж ніяк! Адже жодних договорів оренди або користування цими моніторами у «маршрутчиків» немає! Принаймні, наскільки мені вдалося з’ясувати. Можливо, мер Шостки Микола НОГА надасть відповідні документи? А заодно і пояснить, відколи і на яких підставах ЦЕВ став займатися роздачею свого майна в оренду чи використання приватним підприємцям? І чи передбачено Статутом ЦЕВ право цієї установи надавати рекламні послуги? При цьому я не говорю про соціальну рекламу, а саме про комерційну, з доходів від якої мають сплачуватися податки! Шановні громадяни! А чи дивилися ви рекламу з початку до кінця під час пересування в маршрутці? Чому запитав? Тому що в суботу, 29.02.2020 проїхав у маршрутці 13-го номеру та зняв рекламу на відео. Окрім соціальної реклами, такої як гороскоп, погода, заклики не смітити в маршрутках та на вулиці, допомога громадянам на лікування тощо, також розміщена комерційна реклама, а саме: про будівельні матеріали, побутові послуги, про медичні послуги (УЗД), лікаря-дерматовенеролога Наталію ЖУК тощо. Хіба Наталія ЖУК нічим не пов’язана з Олександром ЖУКОМ, який обіймає посаду очільника КНП «Шосткинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»? З’ясовував також питання про особу, яка займається розміщенням реклами на відеомоніторах шляхом дозвону на мобільний номер (097) 602 72 15, який зазначено на моніторі. На мій дзвінок відповів чоловік на ім’я Марк, який мені не назвав особу та фірму, яка займається розміщенням реклами на моніторах. Цей чоловік запропонував мені наочну зустріч у вівторок з іншим чоловіком, який мені подзвонить. Я хотів лише дізнатися, на яких умовах ВГО «Журналісти проти корупції» може розмістити на вказаних моніторах в маршрутках соціальну рекламу – про боротьбу з корупцією. Але Марк так повів розмову, що я на якусь мить відчув себе секретним агентом, який домовляється про зустріч з іншим агентом на явочній квартирі. З мого досвіду, ті, хто працює легально, з клієнтами так себе не поводять! Невже «рекламісти», які заробляють гроші на міській власності, ховаються чи щось укривають? А як вважаєте ви, Микола НОГА? Чи може Ви, Микола Петровичу, взагалі цього не відаєте? Шановні громадяни! Як вважаєте, хіба у місті Шостці щось може робитися без відома Миколи НОГИ? Надайте свої коментарі, які будуть досить цікаві та важливі для суспільства. Підписуйтесь на мою сторінку у Facebook, в YouTube (Вячеслав Павленко) та в Телеграм-каналі, щоб ще більше знати про події в регіоні. https://youtu.be/J2wOnPBsox8