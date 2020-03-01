Поліція Глухівщини за безпеку дорожнього руху Поліцейські Глухівського відділу поліції ГУНП в Сумській області почали проводити безпрецедентні заходи щодо контролю за дорожнім покриттям

Поліцейські Глухівського відділу поліції ГУНП в Сумській області почали проводити безпрецедентні заходи щодо контролю за дорожнім покриттям. З 22 лютого посадові особи поліції почали фіксувати на дорогах міста Глухова та Глухівського району порушення правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху при утриманні автомобільних доріг і вулиць.Дані заходи будуть стимулювати посадових осіб для ремонту доріг на території міста та району.

За порушення правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху при утриманні автомобільних доріг і вулиць, залізничних переїздів, інших дорожніх споруд, невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження руху при виникненні умов, які загрожують безпеці руху, або неприйняття своєчасних заходів до відновлення безпечних умов для руху передбачається адміністративна відповідальність згідно статті 140 Кодексу України про Адміністративні правопорушення та накладання штрафу на посадову особу яка порушує закон в розмірі 1020 гривень.