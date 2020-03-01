На Сумщині діти крутять рекламу в маршрутках? (продовження) У зв’язку з неотриманням повної відповіді на свої запитання, викладені в моєму попередньому інформаційному запиті від 24 лютого 2020 р. № 14, я надіслав повторний інформаційний запит міському голові міста Шостки Миколі НОЗІ, оскільки запитувана мною інформація є суспільно корисною.

У запиті просив надати інформацію:

- про виконавчий орган Шосткинської міської ради, який сплатив кошти за придбання відеомоніторів та з якої статті загального або спеціального фонду;

- про постачальника цих відеомоніторів;

- про обґрунтування ціни одного відеомонітору; - про балансоутримувача цих відеомоніторів;

- про державні реєстраційні номери транспортних засобів, на яких вони встановлені та планується їх встановлення;

- про наявність договорів оренди цих відеомоніторів з зазначенням прізвища, ім’я та по батькові орендаря;

- про наявність договорів на розміщення реклами та сплату податків від надання рекламних послуг за січень-лютий 2020 р. з зазначенням відповідальної особи щодо виготовлення і розміщення реклами;

- про наявність документу, яким підтверджено, що вказані відеомонітори з рекламою не становлять небезпеки для безпеки дорожнього руху;

- про місце знаходження 1 відеомонітору з 21 шт. раніше придбаних.

Сподіваюсь, що Микола НОГА повідомить інформацію, яка становить великий суспільний інтерес.

Шановні громадяни! Як вважаєте, чи надасть цю інформацію Микола НОГА? Надайте свої коментарі, які будуть досить цікаві та важливі для суспільства.

Підписуйтесь на мою сторінку у Facebook, в YouTube (Вячеслав Павленко) та в Телеграм-каналі, щоб ще більше знати про події в регіоні.