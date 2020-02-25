Зеленський "у разбитого корита" Не пройшов і рік президентства. Повзуча капітуляція, абсурдні нерівноцінні обміни полоненими, дірка в бюджеті, падіння промислового виробництва, темпів росту ВВП. Звідки візмуться гроші на підвищення пенсій і зарплат? Ось що стається, коли до влади приходять нові обличчя "кухаркини дети". "Они нас сделали".

Оцінюючи шанси кандидата в президенти Зеленськоґо, я вважав, що ймовірність того, що він стане ефективним проукраїнським президентом дорівнює ймовірності чуда. Чуда типу тих чудес, які творив Ісус Христос :наприклад, перетворив вино на воду... Чуда не сталося. Нормальним людям зрозуміло, що Зе не Ісус Христос, не месія, він не тягне навіть на Голобородька. Ця людина звикла жити в розкоші, про велосипед не може бути і мови. Із Оманом Зе переплюнув навіть критикованого ним Порошенку з Мальдівами-брехні набагато більше. Він так і не пояснив нам, де він болтався 18 год., після того, як його Мендель повідомила, що Зе негайно вилетів з Оману в зв'язку із авіакатастрофою літака

Коли я бачу Зе в оточенні його свити, мені на ум приходить порівняння його з останнім царем Миколою 2. Той, призначивши себе головнокомандуючим російською армією, щоб підняти її бойовий дух, з гіркотою сказав:"Кто станет виполнять прикази карлика..." Хто йому (Зе) поверне скриньки збитого в Ірані літака, якщо він не здатен домогтися повернення сраних унітазів із захоплених росіянами українських кораблів. Скоро із Зе і всіх нас, лохів, буде сміятися весь світ. Та що там Росія, що там Іран, коли в Україні Зе не може домогтися виконання своїх наказів. От дав він наказ Баканову з'ясувати за два тижні, хто писав розмови Ґончарука із міністрами. Два тижні давно пройшли, а воз і нинє там... До речі, у Миколи 2 Зе міг би повчитися і хорошому. Наприклад, мені не відомо таке, щоб цар під час війни їздив із сім'єю відпочивати за кордон. А дружина царя разом із дочками працювали сестрами милосердя в солдатських госпіталях. Міг би і Зе делегувати свою дружину хоча б у Санжари замість Скалецької. Так то ж цар, а цей із грязі в князі...

Кажуть, що йому заважають. Хто йому заважає, якщо він зосередив в своїх руках владу більшу, ніж американський президент при президентські формі правління. Трамп на відміну від Зе не контролює половину конгресу, судову гілку влади. Зеленський по суті являється самодержцем. Він із своєю монобільшістю у ВР, карманними судами, ДБР і прочая може прийняти будь-який хороший закон, будь-кого "посадити". Але не приймає, не садить. Тому що політичний пігмей, тому що не патріот, не професіонал, не порядний. І балабол. От, наприклад, дає він інтерв'ю своєму придворному актору (знайшов кому давати) і говорить, що має намір найближчим часом розібратися із Суркісом. І буквально через декілька днів ми побачили на дні народження у Суркіса не тільки всіх єврейських олігархів (чомусь не було Ахметова і Новінського), не тільки артистів "Кварталу", а й людей з найближчого оточення Зе: Баканова, Шефіра, нардеп Ткаченка. Яка вже тут боротьба із олігархами, які зробили нас, українців, найбіднішою нацією в Європі. А що буде з Україною, коли Зе запровадити ринок землі, подвійне громадянство, двомовність. Остаточно доб'є.

Зосередивши в своїх руках практично необмежену владу, нехай Зеленський бере на себе і всю відповідальність, не ховає свою профнепридатність за спинами своїх маріонеток типу гончаруків. І, якщо вже відправляти когось у відставку, то в першу чергу самого Зеленськоґо.