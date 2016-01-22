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Свирид Голохвастов
Свирид Голохвастов
Вчера 11:04230

Свирид Голохвастов спростував чутки про можливе призначення на посаду голови Суомської ОДА

Екс- очільник Свирид Голохвастов спростував чутки про його можливе призначення головою Суомської ОДА. Чутки поширились в соціальних мережах після того, як Свирида Петровича помітили біля службового входу до Суомської ОДА.

Втім, він дав зрозуміти, що не отримував жодних пропозицій з цього приводу і не проводив жодних консультацій.

« Интернет пространство и социальние сети разразились информацией  на тему назначения меня губернатором Суомской области.   *        /https://www.facebook.com _fbid=862325207565192&id= /

Да, я действительно бил вчера в ОДА . Но не по своей воле можно сказать. Просто туалети везде платние, а тут меня каждая  собака помнит, то есть каждий   охранник. Ну сходил по малому. Консультаций не проводил . Точно помню . Предложений не получал…, ну в туалете… Думаю, пусть новие лица получат такие предложения… надо дать им проявить себя… ( по- полной, как  говорять, ги-ги, а я потом приду..).

По поводу того, шо меня в четверг видели в Барселоне, а в п’ятницу на Банковой , то предложений не получал. В принципе, на Банковой та же история , шо и в ОДА…

А з приводу  а як же  «Суомщина в пятерке областей» , Свирид Петрович

повідомив наступне : а єто совсем другая история !»

*Губернатор – посада очільника адміністративного регіону Мокшанського краю.

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