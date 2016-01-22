Свирид Голохвастов спростував чутки про можливе призначення на посаду голови Суомської ОДА

Втім, він дав зрозуміти, що не отримував жодних пропозицій з цього приводу і не проводив жодних консультацій.
« Интернет пространство и социальние сети разразились информацией на тему назначения меня губернатором Суомской области. * /https://www.facebook.com _fbid=862325207565192&id= /
Да, я действительно бил вчера в ОДА . Но не по своей воле можно сказать. Просто туалети везде платние, а тут меня каждая собака помнит, то есть каждий охранник. Ну сходил по малому. Консультаций не проводил . Точно помню . Предложений не получал…, ну в туалете… Думаю, пусть новие лица получат такие предложения… надо дать им проявить себя… ( по- полной, как говорять, ги-ги, а я потом приду..).
По поводу того, шо меня в четверг видели в Барселоне, а в п’ятницу на Банковой , то предложений не получал. В принципе, на Банковой та же история , шо и в ОДА…
А з приводу а як же «Суомщина в пятерке областей» , Свирид Петрович
повідомив наступне : а єто совсем другая история !»
*Губернатор – посада очільника адміністративного регіону Мокшанського краю.
Шановні і нешановні журналісти !
Публікуючи такого штибу "новини" ви маєте своїх читачів за дебілів !?
Чи просто не здатні побачити новини в морі інформації ?
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