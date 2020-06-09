Сторона договору захищена від його невиконання: статистичні дані за різними показниками

Завдяки роботі фахівців юстиції наразі спостерігається позитивна статистика виконання рішень судів та інших органів. Так, з початку 2020 року працівниками органів державної виконавчої служби Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) станом на 1 березня загалом:
- стягнуто 3,5 мільйона гривень заборгованості по заробітній платі, зокрема:
• у Полтавській області – 144 тисячі гривень;
• у Сумській області – 2,5 мільйона гривень;
• у Чернігівській області – 932 тисячі гривень.
- стягнуто 90 мільйонів гривень аліментів, у тому числі:
• у Полтавській області – 38 мільйонів гривень;
• у Сумській області – 28 мільйонів гривень;
• у Чернігівській області – 23,9 мільйона гривень.
- фактично виконано 17,7 тисячі виконавчих документів на суму 84,1 мільйона гривень, з яких:
• у Полтавській області – понад 7,6 тисячі документів на суму 34,7 мільйона гривень;
• у Сумській області – 4,8 тисячі документів на суму 24 мільйони гривень;
• у Чернігівській області – понад 5,2 тисячі документів на суму 25,4 мільйона гривень.
- cтягнуто 23,3 мільйона гривень при виконанні виконавчих документів про стягнення до бюджету, зокрема:
• у Полтавській області – 10 мільйонів гривень;
• у Сумській області – 8,5 мільйонів гривень;
• у Чернігівській області – 4,8 мільйона гривень.