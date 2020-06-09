Сторона договору захищена від його невиконання: статистичні дані за різними показниками Створені Міністерством юстиції України ефективні процеси виконання рішень захищають сторони договору від його невиконання. Органи державної виконавчої служби, стверджуючи законні права та інтереси громадян, використовують правові механізми, щоб утвердити у суспільстві принципи судочинства.

Завдяки роботі фахівців юстиції наразі спостерігається позитивна статистика виконання рішень судів та інших органів. Так, з початку 2020 року працівниками органів державної виконавчої служби Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) станом на 1 березня загалом:

- стягнуто 3,5 мільйона гривень заборгованості по заробітній платі, зокрема:

• у Полтавській області – 144 тисячі гривень;

• у Сумській області – 2,5 мільйона гривень;

• у Чернігівській області – 932 тисячі гривень.

- стягнуто 90 мільйонів гривень аліментів, у тому числі:

• у Полтавській області – 38 мільйонів гривень;

• у Сумській області – 28 мільйонів гривень;

• у Чернігівській області – 23,9 мільйона гривень.

- фактично виконано 17,7 тисячі виконавчих документів на суму 84,1 мільйона гривень, з яких:

• у Полтавській області – понад 7,6 тисячі документів на суму 34,7 мільйона гривень;

• у Сумській області – 4,8 тисячі документів на суму 24 мільйони гривень;

• у Чернігівській області – понад 5,2 тисячі документів на суму 25,4 мільйона гривень.

- cтягнуто 23,3 мільйона гривень при виконанні виконавчих документів про стягнення до бюджету, зокрема:

• у Полтавській області – 10 мільйонів гривень;

• у Сумській області – 8,5 мільйонів гривень;

• у Чернігівській області – 4,8 мільйона гривень.