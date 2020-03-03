Чи має український президент Зеленський їхати на дєнь Побєди в Москву (Якщо, звичайно, він український, в чому я дуже сумніваюся). Давайте розберемось, що таке перемога над нацистами, для кого це перемога, а для кого поразка, і чи була це перемога для українців.

Городянин стверджує, що це була перемога цивілізованого світу над нацистською чумою. Але я сумніваюся, що на дєнь Побєди в Москву поїде президент Польщі. Один раз польське керівництво уже літало в Росію, і всі загинули в сумнівні авіакатастрофі під Смоленськом. Да і що святкувати: розстріл сталінцями десятків тисяч полонених польських офіцерів під Катинню і в інших місцях? Чи те, що внаслідок цієї перемоги Росія відтяпала у Польщі половину її території? Не поїдуть в Росію керівники Литви, Латвії, Естонії, бо ці країни внаслідок перемоги сталінців над гітлерівцями втратили незалежність, отримали депортації, репресії і були відкинуті на десятки років у своєму розвитку від своїх сусідів Данії, Швеції, які не зазнали щастя російської окупації. А ці держави безперечно відносяться до цивілізованого світу нині.

Разом з тим важко віднести до цивілізованого світу сталінську, да і нинішню Росію, враховуючи, що сталінці знищили страшною повільною голодною смертю мільйони моїх земляків українців, за один рік згвалтували мільйон німецьких жінок у "визволений" частині Німеччини. Цей факт, зокрема підтвердив відомий російський кінорежисер Тодоровський, який був свідком тих подій, у передачі Гордона. До речі, масовими згвалтуваннями не займалися ні гітлерівці, ні союзники на окупованих територіях. Не свідчить про цивілізованість деяких переможців (чехів, поляків, сталінців) і той факт, що після перемоги були виселені із ісконно німецьких земель (Судет, Сілезії, Східної Пруссії) від 12 до 14 млн. німців. І при цьому їх грабували, гвалтували і вбивали. Вбили 2 млн. Так що, якби переміг Гітлер, то за злочини проти людства, можливо, судили б сталінців. Адже, коли німці розкопали правду про масові розстріли полонених польських офіцерів, вони запросили представників Червоного Хреста і розтрубили про цей злочин сталінців на весь світ.

Хто ж може вважати побєду своєю перемогою? Безперечно, рускіє, де б вони не жили: в Росії, Україні, Прибалтиці чи на Бродвеї. Пірровою перемогою, бо трупами встелили весь шлях до Берліна, керуючись старим добрим принципом "баби нарожают", але все ж таки перемогою. Безперечно, євреї вважають перемогою, бо поразка нацистів врятувала їх від фізичного винищення. Тому вони так люблять руській мір, Росію, вважаючи її своєю рятівницею. Хоча Росія євреїв ніколи не любила, ні царська, де був вигаданий лозунг "бей жидов, спасай Россию", ні комуністична. Інша річ Україна, де і президент єврей, і попередній прем'єр, і, взагалі, євреї домінують в українській політиці і економіці

До речі, на боці Гітлера воювала чи підтримувала більша частина Європи. І не через любов до Гітлера чи нацистської ідеології. Кожна країна переслідувала власні цілі. Фінляндія, наприклад, прагнула за допомогою Гітлера повернути втрачену у війні з Росією територію. (Тому, напевно, Мєдвєдєв під час візиту до Фінляндії покладав цвєти до пам'ятника Манергейму). Прибалти прагнули повернути втрачену незалежність і тому створили на підтримку Гітлера аж 5 дивізій СС і нині шанують вояків цих формувань, як своїх національних героїв. Хорвати і словаки підтримували Гітлера, тому що він надав їм незалежність. Кубанські козаки генерала Шкуро прагнули з допомогою Гітлера визволити свою землю від російських більшовиків. Тому поразка Гітлера стала поразкою всіх цих народів, країн, Східної Європи в цілому. Бо опинившись під п'ятою російської окупації, ця частина Європи порівняно із Західною загальмувала свій розвиток на десятиліття.

А що ж Україна? Давайте порівняємо Україну з Індією. Україна під час війни була колонією Росії, Індія колонією Великобританії. За підтримку Індії у війні змагалися і японці, і Гітлер, і Великобританія. І всі обіцяли індусам незалежність. В результаті Індія підтримала британців і отримала незалежність. А що отримала Україна від Сталіна, Росії? Україна як була колонією, так і залишилась з усіма випливаючими наслідками. Найкраще характеризують "здобутки" України у війні слова маршала Побєди вєлікороса товаріща Жюкова, який втопивши під час форсування Дніпра сотні тисяч щойно "визволених" і мобілізованих українців, прокоментував це так: "А что жалеть єтих хахлов. Все равно придеться после вони их виселять в Сибирь". Так що ж тут святкувати?