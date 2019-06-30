Блоги

Свирид Голохвастов
Свирид Голохвастов
Вчера 10:46297

Як добре, що ми - то ми, а вони - то вони.

Хлопці, перестаньте писати про президентів. Ви думаєте, скажуть « бач який, про президента пише, а ще недавно був ніхто !» Ні ! Так і скажуть: і куди він преться ? Краще б про себе написав».

О-о-от! І вони праві ! Не буде проста людина ближче до влади, якщо напише про президента. Однак , це перша ознака  належності до охлосу. Для тих, хто розуміє, звичайно.

Тому не буду писати про різного роду «очільників». Буду про наше, про людське, але важке і можливо, не підйомне.

Зауважте, висловлюю виключно особисту думку.

Хто б шо не казав, але перше що непокоїть усіх – це війна. Якби хто не намагався зробити заспокійливий вигляд. Соціологія показує теж саме.

Очільники різного рангу вже « перестали стрелять», « развели войска», а тепер змагаються у балачках з приводу повернення Донбасу. Змагаються так, ніби грають у ту гру, де бігають навипередки , знаєте : останній буде дівчинкою !

Усі ці балачки це популізм, брехня, лохина на вухах, провокація. Або нерозуміння. Незнання того, що відбувається на тих територіях. І не так у політичному сенсі, як у головах тих людей. Коли про це говорять , то найчастіше видають бажане за дійсне.

Думаю, що навіть якщо окупанти підуть, Донбас не буде нашим ні світоглядно , ні ідеологічно – НІЯК.

Там інші люди. Якщо випаде обирати з ким жити в одній державі – я їх не оберу. Я цього не уявляю.

Днями натрапив на відео з тих місць і був шокований ! Ми ж не замислюємось про це , коли говоримо про повернення територій : в них теж є кладовища , де вони ховають  своїх героїв. Там багато могил і багато квітів. Вони  від них не відмовляться. А ми їх не приймемо.

Ми не приймемо їхніх кладовищ, ми не приймемо їхню церкву, ми не приймемо їхню мову.

Потрібно це визнати. Свідомо. Цивілізовано.  І жити окремо. Чи не так ?

 

Общество Війна Донбас Охлократія Суспільство

По тематике

Андрій Українець
Падання на коліна- найгірший варіант із можливих

Фішкою Зеленського є мир за будь-яку ціну. Чи справді це єдиний вихід для України?...

Андрій Українець 30.06.2019 10:05
Дмитро Сінченко
Кремлівська гра. Пазли однієї картинки

Однак, ми не знаємо, чи дійсно західні лідери повірили Путіну? Чи не грають вони з ним, так само. Як намагається...

Дмитро Сінченко 04.12.2015 01:02
Дмитро Сінченко
Війна символів. Путін хоче взяти реванш в центрі України?

Чому деякі кіровоградці купились на імперську пропаганду і самі підключились до агітації? Мотивів декілька, і всі вони походять від міфів,...

Дмитро Сінченко 03.11.2015 00:45
Дмитро Сінченко
Смертельна монополія

Фактично, ринок тютюнових виробів в Україні, справно отримуючи надприбуток, повністю контролює російська компанія, тісно пов'язана з ФСБ РФ. Тієї самої...

Дмитро Сінченко 12.09.2015 22:17
Дмитро Сінченко
Паралелі світових воєн. Наскільки реальною є загроза 3-ї світової?

А яку зону інтересів Кремль визначив для себе? Судячи з усього, Росія прагне захопити не більше ні менше, як увесь...

Дмитро Сінченко 12.08.2015 20:53
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Уперед (0+) Ден Скенлон (США, 2020)
Уперед (0+) Ден Скенлон (США, 2020)
Кино Космос
12:45— 55грн. 16:35— 60грн.
Гарячі матусі (16+) Аксель Лафон (Франція, Бельгія, 2018)
Гарячі матусі (16+) Аксель Лафон (Франція, Бельгія, 2018)
Кино Дружба
21-30 - 70 грн.
#ящетут (12+) Ерік Лартіго (Франція, 2019)
#ящетут (12+) Ерік Лартіго (Франція, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 16:50 20:00
Емма (0+) Отем Де Вайлд (Великобританія, 2019)
Емма (0+) Отем Де Вайлд (Великобританія, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:00 14:50 18:50
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Кино Космос
14:45— 60грн. 18:35— 60грн.
Леонардо Да Вінчі. Незвідані світи (12+) Хесус Гарсес Ламберт (Італія, 2019)
Леонардо Да Вінчі. Незвідані світи (12+) Хесус Гарсес Ламберт (Італія, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:00
ШОК-Shorts (фестиваль)
ШОК-Shorts (фестиваль)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:00
view counter

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.