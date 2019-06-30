Як добре, що ми - то ми, а вони - то вони. Хлопці, перестаньте писати про президентів. Ви думаєте, скажуть « бач який, про президента пише, а ще недавно був ніхто !» Ні ! Так і скажуть: і куди він преться ? Краще б про себе написав».

О-о-от! І вони праві ! Не буде проста людина ближче до влади, якщо напише про президента. Однак , це перша ознака належності до охлосу. Для тих, хто розуміє, звичайно.

Тому не буду писати про різного роду «очільників». Буду про наше, про людське, але важке і можливо, не підйомне.

Зауважте, висловлюю виключно особисту думку.

Хто б шо не казав, але перше що непокоїть усіх – це війна. Якби хто не намагався зробити заспокійливий вигляд. Соціологія показує теж саме.

Очільники різного рангу вже « перестали стрелять», « развели войска», а тепер змагаються у балачках з приводу повернення Донбасу. Змагаються так, ніби грають у ту гру, де бігають навипередки , знаєте : останній буде дівчинкою !

Усі ці балачки це популізм, брехня, лохина на вухах, провокація. Або нерозуміння. Незнання того, що відбувається на тих територіях. І не так у політичному сенсі, як у головах тих людей. Коли про це говорять , то найчастіше видають бажане за дійсне.

Думаю, що навіть якщо окупанти підуть, Донбас не буде нашим ні світоглядно , ні ідеологічно – НІЯК.

Там інші люди. Якщо випаде обирати з ким жити в одній державі – я їх не оберу. Я цього не уявляю.

Днями натрапив на відео з тих місць і був шокований ! Ми ж не замислюємось про це , коли говоримо про повернення територій : в них теж є кладовища , де вони ховають своїх героїв. Там багато могил і багато квітів. Вони від них не відмовляться. А ми їх не приймемо.

Ми не приймемо їхніх кладовищ, ми не приймемо їхню церкву, ми не приймемо їхню мову.

Потрібно це визнати. Свідомо. Цивілізовано. І жити окремо. Чи не так ?