О-о-от! І вони праві ! Не буде проста людина ближче до влади, якщо напише про президента. Однак , це перша ознака належності до охлосу. Для тих, хто розуміє, звичайно.
Тому не буду писати про різного роду «очільників». Буду про наше, про людське, але важке і можливо, не підйомне.
Зауважте, висловлюю виключно особисту думку.
Хто б шо не казав, але перше що непокоїть усіх – це війна. Якби хто не намагався зробити заспокійливий вигляд. Соціологія показує теж саме.
Очільники різного рангу вже « перестали стрелять», « развели войска», а тепер змагаються у балачках з приводу повернення Донбасу. Змагаються так, ніби грають у ту гру, де бігають навипередки , знаєте : останній буде дівчинкою !
Усі ці балачки це популізм, брехня, лохина на вухах, провокація. Або нерозуміння. Незнання того, що відбувається на тих територіях. І не так у політичному сенсі, як у головах тих людей. Коли про це говорять , то найчастіше видають бажане за дійсне.
Думаю, що навіть якщо окупанти підуть, Донбас не буде нашим ні світоглядно , ні ідеологічно – НІЯК.
Там інші люди. Якщо випаде обирати з ким жити в одній державі – я їх не оберу. Я цього не уявляю.
Днями натрапив на відео з тих місць і був шокований ! Ми ж не замислюємось про це , коли говоримо про повернення територій : в них теж є кладовища , де вони ховають своїх героїв. Там багато могил і багато квітів. Вони від них не відмовляться. А ми їх не приймемо.
Ми не приймемо їхніх кладовищ, ми не приймемо їхню церкву, ми не приймемо їхню мову.
Потрібно це визнати. Свідомо. Цивілізовано. І жити окремо. Чи не так ?
Фішкою Зеленського є мир за будь-яку ціну. Чи справді це єдиний вихід для України?...
Однак, ми не знаємо, чи дійсно західні лідери повірили Путіну? Чи не грають вони з ним, так само. Як намагається...
Чому деякі кіровоградці купились на імперську пропаганду і самі підключились до агітації? Мотивів декілька, і всі вони походять від міфів,...
Фактично, ринок тютюнових виробів в Україні, справно отримуючи надприбуток, повністю контролює російська компанія, тісно пов'язана з ФСБ РФ. Тієї самої...
А яку зону інтересів Кремль визначив для себе? Судячи з усього, Росія прагне захопити не більше ні менше, як увесь...