У Дібрівці відбулися змагання кінників У святковий день 8 березня Кінно-спортивний клуб «Шостка», керівником якого є Володимир ПИЛИПЕЙКО, проводив Міжрегіональні змагання з подолання перешкод «КСК «Шостка» CSN1*.

В цих змаганнях прийняли участь спортсмени із Сум та Шостки. Вболівальникам, я їх було чимало, дуже сподобалися ці змагання, які були першими в цьому році.

Склад учасників був дуже різнобарвний: разом з іменитими майстрами кінного спорту такими, як Василь ЗАЙЦЕВ, який має звання майстра спорту міжнародного класу, Микола ПИЛИПЕЙКО, майстер спорту, чемпіон України, їхній тренер Юрій ГОЛІКОВ, виступали висхідні «зірки» із Сум - Аміна ПУГАЧ, Шостки - Марія ЩЕРБАКОВА тощо.

Олена КЛИМЕНКО, головний суддя змагань зазначила про достатній рівень спортсменів на початку сезону. Також вона звернула увагу на достойний організаційний рівень цих змагань.

Дарія ГЛАЗУН, секретар Федерації кінного спорту Сумщини високо оцінила організацію цих змагань та зазначила про високий рівень спортсменів на початку сезону.

Кінний спорт – це красота, грація. Вболівальники, як і спортсмени залишилися задоволеними від змагань, які відбулися у Дібрівці. Побажаємо спортсменам досягати стабільних високих результатів на змаганнях різного рівня, щоб примножувати спортивні досягнення як Сумщини, так і нашої держави на міжнародному рівні. Вболівальникам й надалі насолоджуватися красотою і грацією спортсменів-кінників Сумщини, які досягають спортивних вершин на міжнародній арені, а також на манежах кінно-спортивного клубу «Шостка».

Більш детально про змагання у Дібрівці на моєму YouTube каналі за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=b45VF4QllVk Підписуйтесь на мою сторінку у Facebook, в YouTube (Вячеслав Павленко) та в Телеграм-каналі, щоб ще більше знати про події в регіоні.