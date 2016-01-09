На півночі Сумщини автодороги в незадовільному стані Дороги Сумщини

8 березня 2020 р. відвідав Міжрегіональні змагання по конкуру, які проводилися в селі Дібрівка, що на Шосткинщині в Сумській області. Враження від змагань – чудові, але їх «зіпсувала» дорога додому, тобто, до Шостки. Запитаєте, чому і як вона (дорога) «зіпсувала»? Надаю відповідь. Ще наприкінці серпня минулого року я повідомляв про незадовільний стан проїжджої частини автодороги Т-19-08 Шостка-Зноб-Новгородське-Середина-Буда (http://shostka.info/shostkanews/blogs/koshty-dlya-remontu-avtomobilnoyi-dorogy-v-i-d-s-u-t-n-i/).

Тоді я також повідомляв про отримання відповіді зі Служби автомобільних доріг в Сумській області, в якій було зазначено, що коштів, які виділяються з державного бюджету на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автодоріг державного значення, недостатньо для забезпечення ліквідації пошкоджень дорожнього покриття на всій мережі державних доріг.

Зазначена автомобільна дорога потребує проведення капітального або поточного середнього ремонтів. Орієнтовна вартість робіт складає 130 млн. гривень. Восени минулого року відбувся частковий ремонт цієї дороги. Коштів вистачило на проведення ремонту ділянки дороги до села Івот Шосткинського району. Але стан проїжджої частини від села Дібрівка до села Каліївка – це жах! У водіїв на цій ділянці – так званий автомобільний «слалом»: то вліво, то вправо, з заїздом на узбіччя, тому що асфальтове покриття дороги майже все у ямках, глибоких та мілких.

Такий стан дороги на цій ділянці не влаштовує суспільство, тому що люди бажають їздити по відремонтованій дорозі. Тим більше, що спеціальні служби, такі як «Швидка медична допомога», поліція, пожежна, газова служби, повинні швидко приїжджати на виклик про допомогу. А по розбитій дорозі ці служби навряд чи вчасно доїдуть до людей.

Громаді залишається чекати настання «сприятливих умов», завдяки яким автодорогу між населеними пунктами Шосткинського та Середино-Будського районів все ж буде відремонтовано. Але коли настане та благословенна мить? Після дощику в четвер?

З метою пришвидшити вирішення питання ремонту дороги і заради відвернення можливих нещасних випадків на вказаній ділянці, я звернуся до Шосткинського відділу поліції із заявою щодо притягнення посадовців Служби автомобільних доріг в Сумській області до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.140 КУпАП, як порушення правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху при утриманні автомобільних доріг і вулиць, залізничних переїздів, інших дорожніх споруд, невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження руху при виникненні умов, які загрожують безпеці руху, або неприйняття своєчасних заходів до відновлення безпечних умов для руху. Далі буде.

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