Блоги

Вячеслав Киричок
Вячеслав Киричок
Сегодня 09:36105

Випробування для Зеленського

Про "режим тиші" і бойовий дух президента.

Политика Війна на Донбасі Зеленський Путін

По тематике

Андрій Українець
Зеленський "у разбитого корита"

Не пройшов і рік президентства. Повзуча капітуляція, абсурдні нерівноцінні обміни полоненими, дірка в бюджеті, падіння промислового виробництва, темпів росту ВВП....

Андрій Українець 02.03.2020 15:42
Андрій Українець
Чи поїде Зеленський в Москву на дєнь Побєди

До 9 травня ще далеко, а заяви з цього приводу вже пролунали. Я вважаю, що є висока ймовірність, що Зе... 8

Андрій Українець 25.02.2020 14:03
Вячеслав Киричок
Про дивака Зелю

Зеленський своїми діями продовжує озадачувати виборців.... 3

Вячеслав Киричок 19.02.2020 23:00
Андрій Українець
Що нового ми дізнались про Зеленськоґо після Нового року

Після Нового року ми дізналися деяку цікаву інформацію про нашого президента, яка, можливо можливо, свідчить про невідомі аспекти його світогляду...

Андрій Українець 30.01.2020 21:59
Андрій Українець
Зеленський і мова: какая разница

Зеленський стверджує, що мова не має значення. Чи справді це так...

Андрій Українець 26.01.2020 20:05
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.