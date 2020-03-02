Випробування для Зеленського

Про "режим тиші" і бойовий дух президента.
Не пройшов і рік президентства. Повзуча капітуляція, абсурдні нерівноцінні обміни полоненими, дірка в бюджеті, падіння промислового виробництва, темпів росту ВВП....
До 9 травня ще далеко, а заяви з цього приводу вже пролунали. Я вважаю, що є висока ймовірність, що Зе... 8
Зеленський своїми діями продовжує озадачувати виборців.... 3
Після Нового року ми дізналися деяку цікаву інформацію про нашого президента, яка, можливо можливо, свідчить про невідомі аспекти його світогляду...
Зеленський стверджує, що мова не має значення. Чи справді це так...